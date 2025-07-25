https://ria.ru/20250725/kanada-2031299545.html

Канада будет работать над созданием палестинского государства, заявил Карни

Канада будет работать над созданием палестинского государства, заявил Карни - РИА Новости, 25.07.2025

Канада будет работать над созданием палестинского государства, заявил Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в соцсети Х, что Оттава будет активно работать над процессом создания палестинского государства, соседствующего с... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:59:00+03:00

2025-07-25T04:59:00+03:00

2025-07-25T04:59:00+03:00

в мире

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кир стармер

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в соцсети Х, что Оттава будет активно работать над процессом создания палестинского государства, соседствующего с Израилем. "Канада поддерживает решение о создании двух государств, гарантирующее мир и безопасность израильтянам и палестинцам. Канада будет активно работать на всех площадках для достижения этой цели, в том числе посредством участия министра иностранных дел в Конференции ООН высокого уровня по созданию двух государств в Нью-Йорке на следующей неделе", - написал Карни. В мае президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канадский премьер Марк Карни совместно заявили, что их правительства "полны решимости" признать палестинское государство и готовы работать с другими, чтобы воплотить в жизнь концепцию "два государства для двух народов". В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

https://ria.ru/20250725/palestina-2031296624.html

https://ria.ru/20250724/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, канада, франция, марк карни, эммануэль макрон, кир стармер, оон