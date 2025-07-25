В семье бурых медведей в заказнике на Камчатке появился белый медвежонок
На Камчатке заметили семейство бурых медведей, детеныш которого был "белым"
© Фото : Кроноцкий государственный заповедник / Александр ВеликийБежевый медвежонок в Кроноцком заповеднике
Бежевый медвежонок в Кроноцком заповеднике
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. В Южно-Камчатском федеральном заказнике обнаружили семейство бурых медведей, один из детенышей в котором оказался белым, сообщил Кроноцкий заповедник.
"Белый медведь замечен на заповедном юге Камчатки. А точнее, бежевый медвежонок, один такой блондин в выводке камчатских бурых медведей, где два других — привычно коричневые. Матуху с тремя детенышами заметили сотрудники службы охраны заповедных территорий при патрулировании Южно-Камчатского федерального заказника", — говорится в публикации.
Инспекторы снимали данные с фотоловушек, когда увидели это семейство. Ближе подходить они не стали, чтобы не потревожить животных.
По словам ученых, медвежонка нельзя назвать альбиносом.
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"Это лишь отклонение от типичной окраски у животных, вызванное изменениями в образовании пигментов (меланинов). Так называемая цветовая аберрация. Явление редкое. Скорее всего, с возрастом окрас потемнеет, но останется достаточно светлым. Возможно, выдающаяся внешность медвежонка — это причуда генетики", — сказали в заповеднике.
Или же светлую шерсть он мог унаследовать от отца, добавили в пресс-службе.
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