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В семье бурых медведей в заказнике на Камчатке появился белый медвежонок - РИА Новости, 25.07.2025
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Хорошие новости
 
03:43 25.07.2025 (обновлено: 13:20 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/kamchatka-2031294101.html
В семье бурых медведей в заказнике на Камчатке появился белый медвежонок
В семье бурых медведей в заказнике на Камчатке появился белый медвежонок - РИА Новости, 25.07.2025
В семье бурых медведей в заказнике на Камчатке появился белый медвежонок
В Южно-Камчатском федеральном заказнике обнаружили семейство бурых медведей, один из детенышей в котором оказался белым, сообщил Кроноцкий заповедник. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:43:00+03:00
2025-07-25T13:20:00+03:00
камчатка
кроноцкий заповедник
общество
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. В Южно-Камчатском федеральном заказнике обнаружили семейство бурых медведей, один из детенышей в котором оказался белым, сообщил Кроноцкий заповедник."Белый медведь замечен на заповедном юге Камчатки. А точнее, бежевый медвежонок, один такой блондин в выводке камчатских бурых медведей, где два других — привычно коричневые. Матуху с тремя детенышами заметили сотрудники службы охраны заповедных территорий при патрулировании Южно-Камчатского федерального заказника", — говорится в публикации.Инспекторы снимали данные с фотоловушек, когда увидели это семейство. Ближе подходить они не стали, чтобы не потревожить животных.По словам ученых, медвежонка нельзя назвать альбиносом.&quot;Это лишь отклонение от типичной окраски у животных, вызванное изменениями в образовании пигментов (меланинов). Так называемая цветовая аберрация. Явление редкое. Скорее всего, с возрастом окрас потемнеет, но останется достаточно светлым. Возможно, выдающаяся внешность медвежонка — это причуда генетики&quot;, — сказали в заповеднике.Или же светлую шерсть он мог унаследовать от отца, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250724/medvezhonok-2031024812.html
https://ria.ru/20240904/medved-1970548198.html
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камчатка, кроноцкий заповедник, общество
Камчатка, Кроноцкий заповедник, Общество, Хорошие новости
В семье бурых медведей в заказнике на Камчатке появился белый медвежонок

На Камчатке заметили семейство бурых медведей, детеныш которого был "белым"

© Фото : Кроноцкий государственный заповедник / Александр ВеликийБежевый медвежонок в Кроноцком заповеднике
Бежевый медвежонок в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Кроноцкий государственный заповедник / Александр Великий
Бежевый медвежонок в Кроноцком заповеднике
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. В Южно-Камчатском федеральном заказнике обнаружили семейство бурых медведей, один из детенышей в котором оказался белым, сообщил Кроноцкий заповедник.
"Белый медведь замечен на заповедном юге Камчатки. А точнее, бежевый медвежонок, один такой блондин в выводке камчатских бурых медведей, где два других — привычно коричневые. Матуху с тремя детенышами заметили сотрудники службы охраны заповедных территорий при патрулировании Южно-Камчатского федерального заказника", — говорится в публикации.
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Инспекторы снимали данные с фотоловушек, когда увидели это семейство. Ближе подходить они не стали, чтобы не потревожить животных.
По словам ученых, медвежонка нельзя назвать альбиносом.
«

"Это лишь отклонение от типичной окраски у животных, вызванное изменениями в образовании пигментов (меланинов). Так называемая цветовая аберрация. Явление редкое. Скорее всего, с возрастом окрас потемнеет, но останется достаточно светлым. Возможно, выдающаяся внешность медвежонка — это причуда генетики", — сказали в заповеднике.

Или же светлую шерсть он мог унаследовать от отца, добавили в пресс-службе.
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