https://ria.ru/20250725/kamchatka-2031294101.html

В семье бурых медведей в заказнике на Камчатке появился белый медвежонок

В семье бурых медведей в заказнике на Камчатке появился белый медвежонок - РИА Новости, 25.07.2025

В семье бурых медведей в заказнике на Камчатке появился белый медвежонок

В Южно-Камчатском федеральном заказнике обнаружили семейство бурых медведей, один из детенышей в котором оказался белым, сообщил Кроноцкий заповедник. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T03:43:00+03:00

2025-07-25T03:43:00+03:00

2025-07-25T13:20:00+03:00

камчатка

кроноцкий заповедник

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. В Южно-Камчатском федеральном заказнике обнаружили семейство бурых медведей, один из детенышей в котором оказался белым, сообщил Кроноцкий заповедник."Белый медведь замечен на заповедном юге Камчатки. А точнее, бежевый медвежонок, один такой блондин в выводке камчатских бурых медведей, где два других — привычно коричневые. Матуху с тремя детенышами заметили сотрудники службы охраны заповедных территорий при патрулировании Южно-Камчатского федерального заказника", — говорится в публикации.Инспекторы снимали данные с фотоловушек, когда увидели это семейство. Ближе подходить они не стали, чтобы не потревожить животных.По словам ученых, медвежонка нельзя назвать альбиносом."Это лишь отклонение от типичной окраски у животных, вызванное изменениями в образовании пигментов (меланинов). Так называемая цветовая аберрация. Явление редкое. Скорее всего, с возрастом окрас потемнеет, но останется достаточно светлым. Возможно, выдающаяся внешность медвежонка — это причуда генетики", — сказали в заповеднике.Или же светлую шерсть он мог унаследовать от отца, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250724/medvezhonok-2031024812.html

https://ria.ru/20240904/medved-1970548198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, кроноцкий заповедник, общество