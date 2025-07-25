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В Камбодже из-за авиаудара Таиланда погиб настоятель храма
В Камбодже из-за авиаудара Таиланда погиб настоятель храма - РИА Новости, 25.07.2025
В Камбодже из-за авиаудара Таиланда погиб настоятель храма
В Камбодже настоятель храма погиб при авиаударе Таиланда, еще пять человек получили ранения, пишет газета Khmer Times со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:08:00+03:00
2025-07-25T06:08:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Камбодже настоятель храма погиб при авиаударе Таиланда, еще пять человек получили ранения, пишет газета Khmer Times со ссылкой на местные власти."Власти провинции Оддармеантьей сообщают, что в результате авиабомб, сброшенных тайскими агрессорами, погиб камбоджийский религиозный деятель", — говорится в публикации. В сельской местности округа Трапаинг Прасат, расположенной недалеко от одной из спорных зон, пострадали пять мирных жителей.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-25T06:08
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РИА Новости
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камбоджа, таиланд, в мире, франция
Камбоджа, Таиланд, В мире, Франция
В Камбодже из-за авиаудара Таиланда погиб настоятель храма
В Камбодже из-за удара Таиланда погиб настоятель храма, пять человек пострадали
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
В Камбодже настоятель храма погиб при авиаударе Таиланда, еще пять человек получили ранения, пишет газета Khmer Times
со ссылкой на местные власти.
"Власти провинции Оддармеантьей сообщают, что в результате авиабомб, сброшенных тайскими агрессорами, погиб камбоджийский религиозный деятель", — говорится в публикации.
В сельской местности округа Трапаинг Прасат, расположенной недалеко от одной из спорных зон, пострадали пять мирных жителей.
Обострение между Таиландом и Камбоджей
Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.
Министерство нацобороны Камбоджи
утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.