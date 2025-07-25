https://ria.ru/20250725/kambodzha-2031303254.html

В Камбодже из-за авиаудара Таиланда погиб настоятель храма

В Камбодже из-за авиаудара Таиланда погиб настоятель храма - РИА Новости, 25.07.2025

В Камбодже из-за авиаудара Таиланда погиб настоятель храма

В Камбодже настоятель храма погиб при авиаударе Таиланда, еще пять человек получили ранения, пишет газета Khmer Times со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:08:00+03:00

2025-07-25T06:08:00+03:00

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таиланд

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Камбодже настоятель храма погиб при авиаударе Таиланда, еще пять человек получили ранения, пишет газета Khmer Times со ссылкой на местные власти."Власти провинции Оддармеантьей сообщают, что в результате авиабомб, сброшенных тайскими агрессорами, погиб камбоджийский религиозный деятель", — говорится в публикации. В сельской местности округа Трапаинг Прасат, расположенной недалеко от одной из спорных зон, пострадали пять мирных жителей.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-25T06:08 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камбоджа, таиланд, в мире, франция