https://ria.ru/20250725/kamaz-2031328803.html

"КамАЗ" сократит рабочую неделю у некоторых подразделений

"КамАЗ" сократит рабочую неделю у некоторых подразделений - РИА Новости, 25.07.2025

"КамАЗ" сократит рабочую неделю у некоторых подразделений

Российский производитель грузовой техники "Камаз" с 1 августа сокращает рабочую неделю на производстве у подразделений, где нет полной загрузки, на один день,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:38:00+03:00

2025-07-25T09:38:00+03:00

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камаз (завод)

авто

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский производитель грузовой техники "Камаз" с 1 августа сокращает рабочую неделю на производстве у подразделений, где нет полной загрузки, на один день, сообщила пресс-служба автоконцерна."Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа. Данное решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки", - говорится в сообщении.Во вторник "АвтоВАЗ" заявил, что в начале осени рассмотрит возможность перехода своих производств на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября. А Горьковский автозавод сообщил о переходе на "четырехдневку" с начала августа. Оба производителя связывают такое решение с падением авторынка России в первом полугодии.

https://ria.ru/20250723/avtovaz-2030866696.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

камаз (завод), авто