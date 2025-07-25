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"КамАЗ" сократит рабочую неделю у некоторых подразделений - РИА Новости, 25.07.2025
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09:38 25.07.2025 (обновлено: 09:45 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/kamaz-2031328803.html
"КамАЗ" сократит рабочую неделю у некоторых подразделений
"КамАЗ" сократит рабочую неделю у некоторых подразделений - РИА Новости, 25.07.2025
"КамАЗ" сократит рабочую неделю у некоторых подразделений
Российский производитель грузовой техники "Камаз" с 1 августа сокращает рабочую неделю на производстве у подразделений, где нет полной загрузки, на один день,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:38:00+03:00
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камаз (завод)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский производитель грузовой техники "Камаз" с 1 августа сокращает рабочую неделю на производстве у подразделений, где нет полной загрузки, на один день, сообщила пресс-служба автоконцерна."Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа. Данное решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки", - говорится в сообщении.Во вторник "АвтоВАЗ" заявил, что в начале осени рассмотрит возможность перехода своих производств на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября. А Горьковский автозавод сообщил о переходе на "четырехдневку" с начала августа. Оба производителя связывают такое решение с падением авторынка России в первом полугодии.
https://ria.ru/20250723/avtovaz-2030866696.html
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камаз (завод), авто
КамАЗ (завод), Авто
"КамАЗ" сократит рабочую неделю у некоторых подразделений

"КамАЗ" с 1 августа сократит рабочую неделю у некоторых подразделений на день

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКрепление логотипа на радиаторную решетку
Крепление логотипа на радиаторную решетку - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Крепление логотипа на радиаторную решетку. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский производитель грузовой техники "Камаз" с 1 августа сокращает рабочую неделю на производстве у подразделений, где нет полной загрузки, на один день, сообщила пресс-служба автоконцерна.
"Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа. Данное решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки", - говорится в сообщении.
Во вторник "АвтоВАЗ" заявил, что в начале осени рассмотрит возможность перехода своих производств на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября. А Горьковский автозавод сообщил о переходе на "четырехдневку" с начала августа. Оба производителя связывают такое решение с падением авторынка России в первом полугодии.
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