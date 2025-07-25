https://ria.ru/20250725/izrail-2031322001.html
Израиль почти израсходовал противоракеты "Стрела-3", пишут СМИ
Израиль почти израсходовал противоракеты "Стрела-3", пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2025
Израиль почти израсходовал противоракеты "Стрела-3", пишут СМИ
Израиль почти израсходовал противоракеты "Стрела-3"к концу 12-дневной войны с Ираном в июне, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:17:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Израиль почти израсходовал противоракеты "Стрела-3"к концу 12-дневной войны с Ираном в июне, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. "У страны кончались собственные ракеты-перехватчики, и она экономила ресурсы к завершению конфликта. Если бы Иран выпустил еще несколько масштабных залпов ракет, у Израиля бы кончились запасы снарядов "Стрела-3", - пишет издание. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп
Израиль почти израсходовал противоракеты "Стрела-3", пишут СМИ
WSJ: Израиль почти израсходовал противоракеты "Стрела-3" к концу войны с Ираном