https://ria.ru/20250725/izrail-2031310084.html
Посол Палестины призвал Европу прекратить поставки оружия в Израиль
Посол Палестины призвал Европу прекратить поставки оружия в Израиль - РИА Новости, 25.07.2025
Посол Палестины призвал Европу прекратить поставки оружия в Израиль
Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи призвал Европу прекратить поставки оружия в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:27:00+03:00
2025-07-25T07:27:00+03:00
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ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи призвал Европу прекратить поставки оружия в Израиль. "Из Европы по-прежнему поставляется оружие в Израиль. Германия, Великобритания, Италия… Я считаю, что хотя бы в этом вопросе необходимо прекратить поставки вооружения", - сказал в интервью РИА Новости дипломат. Он добавил, что существует целый ряд мер, которые можно было бы принять, чтобы действительно положить конец этой ситуации. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250725/izrail-2031294909.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, европа, палестина, хамас
В мире, Израиль, Европа, Палестина, ХАМАС
Посол Палестины призвал Европу прекратить поставки оружия в Израиль
Посол Палестины Салах Абдель Шафи призвал ЕС прекратить поставки оружия Израилю