https://ria.ru/20250725/izrail-2031306568.html

Альбанезе заявил о приверженности созданию палестинского государства

Альбанезе заявил о приверженности созданию палестинского государства - РИА Новости, 25.07.2025

Альбанезе заявил о приверженности созданию палестинского государства

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе напомнил о приверженности Канберры созданию двух государств на фоне критического ухудшения ситуации в секторе Газа. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:49:00+03:00

2025-07-25T06:49:00+03:00

2025-07-25T07:03:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе напомнил о приверженности Канберры созданию двух государств на фоне критического ухудшения ситуации в секторе Газа. Австралийский лидер заявил, что ситуация в секторе Газа "превзошла все худшие опасения" и призвал Израиль допустить международных специалистов оказать помощь населению полуэксклава, а палестинское движение ХАМАС - немедленно отпустить заложников. "Австралия гордится тем, что решительно поддержала создание современного государства Израиль. Тогда, как и сейчас, мировое сообщество представляет перед собой два государства: Израиль и Палестину. Признание законных стремлений палестинского народа к созданию собственного государства уже давно является двухпартийной позицией в Австралии", - написал Альбанезе в соцсети Х. Премьер подчеркнул, что любые предложения о принудительном перемещении палестинского населения должны быть отклонены.

https://ria.ru/20250724/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250724/izrail-2031279500.html

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в мире, израиль, австралия, канберра, энтони альбанезе, хамас