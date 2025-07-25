https://ria.ru/20250725/izrail-2031306568.html
Альбанезе заявил о приверженности созданию палестинского государства
Альбанезе заявил о приверженности созданию палестинского государства - РИА Новости, 25.07.2025
Альбанезе заявил о приверженности созданию палестинского государства
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе напомнил о приверженности Канберры созданию двух государств на фоне критического ухудшения ситуации в секторе Газа. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:49:00+03:00
2025-07-25T06:49:00+03:00
2025-07-25T07:03:00+03:00
в мире
израиль
австралия
канберра
энтони альбанезе
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789925628_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_e2be6253e5c653dec9d4525c767ff90b.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе напомнил о приверженности Канберры созданию двух государств на фоне критического ухудшения ситуации в секторе Газа. Австралийский лидер заявил, что ситуация в секторе Газа "превзошла все худшие опасения" и призвал Израиль допустить международных специалистов оказать помощь населению полуэксклава, а палестинское движение ХАМАС - немедленно отпустить заложников. "Австралия гордится тем, что решительно поддержала создание современного государства Израиль. Тогда, как и сейчас, мировое сообщество представляет перед собой два государства: Израиль и Палестину. Признание законных стремлений палестинского народа к созданию собственного государства уже давно является двухпартийной позицией в Австралии", - написал Альбанезе в соцсети Х. Премьер подчеркнул, что любые предложения о принудительном перемещении палестинского населения должны быть отклонены.
https://ria.ru/20250724/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250724/izrail-2031279500.html
израиль
австралия
канберра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789925628_265:0:2690:1819_1920x0_80_0_0_0be5036d64b04a5bae40489f1bce64d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, австралия, канберра, энтони альбанезе, хамас
В мире, Израиль, Австралия, Канберра, Энтони Альбанезе, ХАМАС
Альбанезе заявил о приверженности созданию палестинского государства
Премьер Австралии Альбанезе: Канберра поддерживает создание двух государств