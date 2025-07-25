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Альбанезе заявил о приверженности созданию палестинского государства - РИА Новости, 25.07.2025
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06:49 25.07.2025 (обновлено: 07:03 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/izrail-2031306568.html
Альбанезе заявил о приверженности созданию палестинского государства
Альбанезе заявил о приверженности созданию палестинского государства - РИА Новости, 25.07.2025
Альбанезе заявил о приверженности созданию палестинского государства
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе напомнил о приверженности Канберры созданию двух государств на фоне критического ухудшения ситуации в секторе Газа. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:49:00+03:00
2025-07-25T07:03:00+03:00
в мире
израиль
австралия
канберра
энтони альбанезе
хамас
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе напомнил о приверженности Канберры созданию двух государств на фоне критического ухудшения ситуации в секторе Газа. Австралийский лидер заявил, что ситуация в секторе Газа "превзошла все худшие опасения" и призвал Израиль допустить международных специалистов оказать помощь населению полуэксклава, а палестинское движение ХАМАС - немедленно отпустить заложников. "Австралия гордится тем, что решительно поддержала создание современного государства Израиль. Тогда, как и сейчас, мировое сообщество представляет перед собой два государства: Израиль и Палестину. Признание законных стремлений палестинского народа к созданию собственного государства уже давно является двухпартийной позицией в Австралии", - написал Альбанезе в соцсети Х. Премьер подчеркнул, что любые предложения о принудительном перемещении палестинского населения должны быть отклонены.
https://ria.ru/20250724/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, австралия, канберра, энтони альбанезе, хамас
В мире, Израиль, Австралия, Канберра, Энтони Альбанезе, ХАМАС
Альбанезе заявил о приверженности созданию палестинского государства

Премьер Австралии Альбанезе: Канберра поддерживает создание двух государств

© AP Photo / Rick Rycroft Энтони Альбанезе
 Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе напомнил о приверженности Канберры созданию двух государств на фоне критического ухудшения ситуации в секторе Газа.
Австралийский лидер заявил, что ситуация в секторе Газа "превзошла все худшие опасения" и призвал Израиль допустить международных специалистов оказать помощь населению полуэксклава, а палестинское движение ХАМАС - немедленно отпустить заложников.
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"Австралия гордится тем, что решительно поддержала создание современного государства Израиль. Тогда, как и сейчас, мировое сообщество представляет перед собой два государства: Израиль и Палестину. Признание законных стремлений палестинского народа к созданию собственного государства уже давно является двухпартийной позицией в Австралии", - написал Альбанезе в соцсети Х.
Премьер подчеркнул, что любые предложения о принудительном перемещении палестинского населения должны быть отклонены.
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В миреИзраильАвстралияКанберраЭнтони АльбанезеХАМАС
 
 
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