https://ria.ru/20250725/izrail-2031294909.html

Израиль делает мирный договор с Газой невозможным, заявил посол Палестины

Израиль делает мирный договор с Газой невозможным, заявил посол Палестины - РИА Новости, 25.07.2025

Израиль делает мирный договор с Газой невозможным, заявил посол Палестины

Израиль хочет сохранить контроль над частью Газы, что делает мирный договор невозможным, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T03:50:00+03:00

2025-07-25T03:50:00+03:00

2025-07-25T03:50:00+03:00

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ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Израиль хочет сохранить контроль над частью Газы, что делает мирный договор невозможным, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. "Сейчас ведутся переговоры. ХАМАС четко заявил, что готов освободить всех живых заложников и вернуть тела погибших. В обмен - полный режим прекращения огня и вывод всех израильских войск из сектора Газа. Израиль это отверг. Израиль настаивает на том, чтобы сохранить контроль над частью сектора Газа", - ответил посол на вопрос, при каких условиях возможен режим прекращения огня. По словам дипломата, все предельно ясно: освобождение заложников - с одной стороны, конец войны и полный вывод израильских войск из Газы - с другой. "Израиль же пытается заключить сделку, сохраняя контроль над частями Газы. Так дело не пойдет. Говорят о двухмесячном перемирии, но какие гарантии, что после этих двух месяцев Израиль снова не начнет боевые действия? Это уже было: был режим прекращения огня, Израиль его нарушил и возобновил войну", - добавил собеседник агентства. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250724/izrail-2031279500.html

https://ria.ru/20250724/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, австрия, хамас