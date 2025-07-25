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Бастрыкин рассказал о расследовании по делу экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 25.07.2025
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08:04 25.07.2025 (обновлено: 08:05 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/ivanov-2031313505.html
Бастрыкин рассказал о расследовании по делу экс-замминистра обороны Иванова
Бастрыкин рассказал о расследовании по делу экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 25.07.2025
Бастрыкин рассказал о расследовании по делу экс-замминистра обороны Иванова
Следователи СК РФ продолжают расследовать факты коррупционной деятельности бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следователи СК РФ продолжают расследовать факты коррупционной деятельности бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Расследование иных фактов коррупционной деятельности Иванова, в том числе совершенных им в должности заместителя министра обороны РФ, продолжается", - сказал Бастрыкин.Он также напомнил, что другое уголовное дело - по обвинению Иванова и Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, завершилось приговором: экс-замминистра обороны РФ был приговорен к 13 годам колонии, а Филатов - к 12,5 годам колонии.Ежегодно 25 июля в РФ отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия.
https://ria.ru/20250707/rosgvardiya-2027696972.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин рассказал о расследовании по делу экс-замминистра обороны Иванова

Бастрыкин: СК продолжает расследовать коррупционную деятельность Иванова

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следователи СК РФ продолжают расследовать факты коррупционной деятельности бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Расследование иных фактов коррупционной деятельности Иванова, в том числе совершенных им в должности заместителя министра обороны РФ, продолжается", - сказал Бастрыкин.
Виктор Стригунов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Экс-замглавы Росгвардии задержали по подозрению в коррупции
7 июля, 16:00
Он также напомнил, что другое уголовное дело - по обвинению Иванова и Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, завершилось приговором: экс-замминистра обороны РФ был приговорен к 13 годам колонии, а Филатов - к 12,5 годам колонии.
Ежегодно 25 июля в РФ отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
СК завершает сбор доказательств по еще двум статьям по делу Иванова
21 июля, 13:47
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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