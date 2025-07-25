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Бастрыкин рассказал о расследовании по делу экс-замминистра обороны Иванова
Бастрыкин рассказал о расследовании по делу экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 25.07.2025
Бастрыкин рассказал о расследовании по делу экс-замминистра обороны Иванова
Следователи СК РФ продолжают расследовать факты коррупционной деятельности бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:04:00+03:00
2025-07-25T08:04:00+03:00
2025-07-25T08:05:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следователи СК РФ продолжают расследовать факты коррупционной деятельности бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Расследование иных фактов коррупционной деятельности Иванова, в том числе совершенных им в должности заместителя министра обороны РФ, продолжается", - сказал Бастрыкин.Он также напомнил, что другое уголовное дело - по обвинению Иванова и Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, завершилось приговором: экс-замминистра обороны РФ был приговорен к 13 годам колонии, а Филатов - к 12,5 годам колонии.Ежегодно 25 июля в РФ отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин рассказал о расследовании по делу экс-замминистра обороны Иванова
Бастрыкин: СК продолжает расследовать коррупционную деятельность Иванова