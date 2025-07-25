https://ria.ru/20250725/ivanov-2031313505.html

Бастрыкин рассказал о расследовании по делу экс-замминистра обороны Иванова

Бастрыкин рассказал о расследовании по делу экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 25.07.2025

Бастрыкин рассказал о расследовании по делу экс-замминистра обороны Иванова

Следователи СК РФ продолжают расследовать факты коррупционной деятельности бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:04:00+03:00

2025-07-25T08:04:00+03:00

2025-07-25T08:05:00+03:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следователи СК РФ продолжают расследовать факты коррупционной деятельности бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Расследование иных фактов коррупционной деятельности Иванова, в том числе совершенных им в должности заместителя министра обороны РФ, продолжается", - сказал Бастрыкин.Он также напомнил, что другое уголовное дело - по обвинению Иванова и Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, завершилось приговором: экс-замминистра обороны РФ был приговорен к 13 годам колонии, а Филатов - к 12,5 годам колонии.Ежегодно 25 июля в РФ отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия.

https://ria.ru/20250707/rosgvardiya-2027696972.html

https://ria.ru/20250721/delo-2030402733.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия