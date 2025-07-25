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Иран заявил о праве продолжать обогащение урана - РИА Новости, 25.07.2025
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17:47 25.07.2025 (обновлено: 18:09 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/iran-2031486135.html
Иран заявил о праве продолжать обогащение урана
Иран заявил о праве продолжать обогащение урана - РИА Новости, 25.07.2025
Иран заявил о праве продолжать обогащение урана
Иранская сторона в ходе переговоров в пятницу с представителями "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) заявила им о своем праве продолжать обогащение... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:47:00+03:00
2025-07-25T18:09:00+03:00
иран
тегеран (город)
в мире
германия
дональд трамп
маджид тахт-раванчи
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ТЕГЕРАН, 25 июл - РИА Новости. Иранская сторона в ходе переговоров в пятницу с представителями "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) заявила им о своем праве продолжать обогащение урана только на территории исламской республики, заявил заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.Иран и три европейские страны провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике в Стамбуле. Это встреча состоялась впервые после 12-дневного ирано-израильского конфликта."Мы обсудили наше право в соответствии с ДНЯО (договором о нераспространении ядерного оружия – ред.), включая обогащение урана, которое должно продолжаться только в Иране", - сказал Тахт-Раванчи, слова которого приводит иранское агентство Tasnim.Заместитель главы МИД отметил, что иранская переговорная группа затронула также вопрос о снятии с Тегерана санкций. По его словам, иранская сторона выразила представителям трех европейских стран свой решительный протест в отношении возможности возобновления европейских рестрикций.Агентство Франс Пресс 18 июля передало, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствует продолжение ядерных переговоров с Ираном и одновременно подтверждает готовность возобновить санкции в случае провала диалога.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250723/iran-2030739812.html
https://ria.ru/20250722/tramp-2030523775.html
иран
тегеран (город)
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иран, тегеран (город), в мире, германия, дональд трамп, маджид тахт-раванчи
Иран, Тегеран (город), В мире, Германия, Дональд Трамп, Маджид Тахт-Раванчи
Иран заявил о праве продолжать обогащение урана

Иран на переговорах заявил "евротройке" о праве продолжать обогащение урана

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Тегеран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 июл - РИА Новости. Иранская сторона в ходе переговоров в пятницу с представителями "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) заявила им о своем праве продолжать обогащение урана только на территории исламской республики, заявил заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
Иран и три европейские страны провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике в Стамбуле. Это встреча состоялась впервые после 12-дневного ирано-израильского конфликта.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия
23 июля, 00:54
«
"Мы обсудили наше право в соответствии с ДНЯО (договором о нераспространении ядерного оружия – ред.), включая обогащение урана, которое должно продолжаться только в Иране", - сказал Тахт-Раванчи, слова которого приводит иранское агентство Tasnim.
Заместитель главы МИД отметил, что иранская переговорная группа затронула также вопрос о снятии с Тегерана санкций. По его словам, иранская сторона выразила представителям трех европейских стран свой решительный протест в отношении возможности возобновления европейских рестрикций.
Агентство Франс Пресс 18 июля передало, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствует продолжение ядерных переговоров с Ираном и одновременно подтверждает готовность возобновить санкции в случае провала диалога.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
22 июля, 03:22
 
ИранТегеран (город)В миреГерманияДональд ТрампМаджид Тахт-Раванчи
 
 
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