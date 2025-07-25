https://ria.ru/20250725/iran-2031486135.html

Иран заявил о праве продолжать обогащение урана

Иран заявил о праве продолжать обогащение урана - РИА Новости, 25.07.2025

Иран заявил о праве продолжать обогащение урана

Иранская сторона в ходе переговоров в пятницу с представителями "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) заявила им о своем праве продолжать обогащение... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:47:00+03:00

2025-07-25T17:47:00+03:00

2025-07-25T18:09:00+03:00

иран

тегеран (город)

в мире

германия

дональд трамп

маджид тахт-раванчи

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ТЕГЕРАН, 25 июл - РИА Новости. Иранская сторона в ходе переговоров в пятницу с представителями "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) заявила им о своем праве продолжать обогащение урана только на территории исламской республики, заявил заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.Иран и три европейские страны провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике в Стамбуле. Это встреча состоялась впервые после 12-дневного ирано-израильского конфликта."Мы обсудили наше право в соответствии с ДНЯО (договором о нераспространении ядерного оружия – ред.), включая обогащение урана, которое должно продолжаться только в Иране", - сказал Тахт-Раванчи, слова которого приводит иранское агентство Tasnim.Заместитель главы МИД отметил, что иранская переговорная группа затронула также вопрос о снятии с Тегерана санкций. По его словам, иранская сторона выразила представителям трех европейских стран свой решительный протест в отношении возможности возобновления европейских рестрикций.Агентство Франс Пресс 18 июля передало, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствует продолжение ядерных переговоров с Ираном и одновременно подтверждает готовность возобновить санкции в случае провала диалога.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250723/iran-2030739812.html

https://ria.ru/20250722/tramp-2030523775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, тегеран (город), в мире, германия, дональд трамп, маджид тахт-раванчи