https://ria.ru/20250725/iran-2031282232.html

Иран и "евротройка" проведут переговоры по ядерной проблематике

Иран и "евротройка" проведут переговоры по ядерной проблематике - РИА Новости, 25.07.2025

Иран и "евротройка" проведут переговоры по ядерной проблематике

Тегеран и "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) в пятницу в Стамбуле проведут переговоры по ядерной проблематике Ирана на уровне заместителей... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T00:19:00+03:00

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2025-07-25T00:19:00+03:00

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иран

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ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Тегеран и "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) в пятницу в Стамбуле проведут переговоры по ядерной проблематике Ирана на уровне заместителей министров иностранных дел, эта встреча будет проходить впервые после вспыхнувшего в июне 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем, а также на фоне возможного возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном. По данным иранского агентства Tasnim, переговоры начнутся в 9.30 мск в консульстве Ирана в Стамбуле. Им предшествовали консультации с Россией и Китаем в Тегеране 22 июля по той же тематике. Как заявил замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади, Тегеран считает предстоящую встречу с тремя европейскими странами "важной", но требует от них не координировать свою позицию с США. При этом страны "евротройки", которые являются членами формально действующей сейчас ядерной сделки (или Совместного всеобъемлющего плана действий), угрожают Ирану восстановить международные санкции к концу лета, если с не будет заключено новое ядерное соглашение с Тегераном. Иранский МИД в ответ требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если "евротройка" возобновит антииранские санкции. Консультации с "евротройкой" предстоят на фоне возможности возобновления переговоров по ядерной проблематике между Ираном и США. Обе страны провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегернаом и Тель-Авивом. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес Ирана в том, что тот занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенными Штатами. Иранские официальные лица отвергают обвинения о развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.

https://ria.ru/20250723/iran-2030904627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, тегеран (город), вашингтон (штат), казем гариб-абади