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Иран и "евротройка" проведут переговоры по ядерной проблематике - РИА Новости, 25.07.2025
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00:19 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/iran-2031282232.html
Иран и "евротройка" проведут переговоры по ядерной проблематике
Иран и "евротройка" проведут переговоры по ядерной проблематике - РИА Новости, 25.07.2025
Иран и "евротройка" проведут переговоры по ядерной проблематике
Тегеран и "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) в пятницу в Стамбуле проведут переговоры по ядерной проблематике Ирана на уровне заместителей... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:19:00+03:00
2025-07-25T00:19:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
вашингтон (штат)
казем гариб-абади
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ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Тегеран и "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) в пятницу в Стамбуле проведут переговоры по ядерной проблематике Ирана на уровне заместителей министров иностранных дел, эта встреча будет проходить впервые после вспыхнувшего в июне 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем, а также на фоне возможного возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном. По данным иранского агентства Tasnim, переговоры начнутся в 9.30 мск в консульстве Ирана в Стамбуле. Им предшествовали консультации с Россией и Китаем в Тегеране 22 июля по той же тематике. Как заявил замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади, Тегеран считает предстоящую встречу с тремя европейскими странами "важной", но требует от них не координировать свою позицию с США. При этом страны "евротройки", которые являются членами формально действующей сейчас ядерной сделки (или Совместного всеобъемлющего плана действий), угрожают Ирану восстановить международные санкции к концу лета, если с не будет заключено новое ядерное соглашение с Тегераном. Иранский МИД в ответ требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если "евротройка" возобновит антииранские санкции. Консультации с "евротройкой" предстоят на фоне возможности возобновления переговоров по ядерной проблематике между Ираном и США. Обе страны провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегернаом и Тель-Авивом. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес Ирана в том, что тот занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенными Штатами. Иранские официальные лица отвергают обвинения о развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
https://ria.ru/20250723/iran-2030904627.html
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иран
тегеран (город)
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в мире, иран, тегеран (город), вашингтон (штат), казем гариб-абади
В мире, Иран, Тегеран (город), Вашингтон (штат), Казем Гариб-Абади
Иран и "евротройка" проведут переговоры по ядерной проблематике

Иран впервые после конфликта с Израилем обсудит вопросы атома с евротройкой

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Тегеран и "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) в пятницу в Стамбуле проведут переговоры по ядерной проблематике Ирана на уровне заместителей министров иностранных дел, эта встреча будет проходить впервые после вспыхнувшего в июне 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем, а также на фоне возможного возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
По данным иранского агентства Tasnim, переговоры начнутся в 9.30 мск в консульстве Ирана в Стамбуле. Им предшествовали консультации с Россией и Китаем в Тегеране 22 июля по той же тематике.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Тегеран согласился принять делегацию МАГАТЭ, заявили в МИД Ирана
23 июля, 17:35
Как заявил замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади, Тегеран считает предстоящую встречу с тремя европейскими странами "важной", но требует от них не координировать свою позицию с США.
При этом страны "евротройки", которые являются членами формально действующей сейчас ядерной сделки (или Совместного всеобъемлющего плана действий), угрожают Ирану восстановить международные санкции к концу лета, если с не будет заключено новое ядерное соглашение с Тегераном.
Иранский МИД в ответ требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если "евротройка" возобновит антииранские санкции.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия
23 июля, 00:54
Консультации с "евротройкой" предстоят на фоне возможности возобновления переговоров по ядерной проблематике между Ираном и США. Обе страны провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегернаом и Тель-Авивом.
Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес Ирана в том, что тот занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенными Штатами.
Иранские официальные лица отвергают обвинения о развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Представители России, Ирана и Китая встретились в Тегеране
23 июля, 00:12
 
В миреИранТегеран (город)Вашингтон (штат)Казем Гариб-Абади
 
 
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