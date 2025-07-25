https://ria.ru/20250725/ii-2031425134.html

Челябинская область будет активно внедрять технологии ИИ

Челябинская область будет активно внедрять технологии ИИ - РИА Новости, 25.07.2025

Челябинская область будет активно внедрять технологии ИИ

Совет по искусственному интеллекту, созданный в Челябинской области, позволит активно развивать и внедрять новые технологии для экономического роста региона,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:44:00+03:00

2025-07-25T14:44:00+03:00

2025-07-25T14:44:00+03:00

челябинская область

челябинская область

россия

искусственный интеллект (ии)

технологии

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл – РИА Новости. Совет по искусственному интеллекту, созданный в Челябинской области, позволит активно развивать и внедрять новые технологии для экономического роста региона, это позволит в итоге улучшить жизнь жителей области, сообщил глава региона Алексей Текслер. Челябинский губернатор Текслер принял участие в первом заседании регионального Совета по искусственному интеллекту, созданного по его инициативе. "Мы заявили о готовности к участию в пилотных проектах Минцифры России по работе с федеральными сервисами с искусственным интеллектом. Челябинская область имеет сильные стартовые позиции и хорошие перспективы, чтобы обеспечить для себя лидерские позиции в этой сфере. Мы применяем предлагаемые на федеральном уровне меры поддержки, а также разрабатываем и внедряем дополнительные региональные меры поддержки для IT-отрасли. Новый совет предназначен для решения стратегических задач по созданию, развитию, внедрению технологий искусственного интеллекта в регионе. В конечном итоге мы дадим стимул экономическому росту Челябинской области, а значит, улучшим качество жизни южноуральцев", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера, возглавившего совет. Глава региона рассказал, что Челябинская область демонстрирует высокие показатели в сфере цифровизации и занимает лидирующие позиции в федеральном рейтинге, достигнув максимального балла по показателю количества наборов данных для обучения ИИ. Регион активно внедряет ИИ-решения в госуправлении (14 внедренных решений) и поддерживает научные исследования в этой области (12 поддержанных проектов), пояснил он. Текслер отметил сильные стороны региона: развитую ИКТ-инфраструктуру (91% домохозяйств с широкополосным доступом в интернет), большое количество ИТ-компаний (более 1100, из них 231 с аккредитацией Минцифры России), активную подготовку ИТ-специалистов в 9 вузах и 24 колледжах, а также региональные меры поддержки ИТ-отрасли (гранты, льготная ипотека). По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григория Борисенко, начиная с осени прошлого года, при активном участии субъектов, в том числе Челябинской области, которая активно принимала участие в формировании ключевых решений для внедрения искусственного интеллекта в госуправление на федеральном и региональном уровне, были отобраны десять направлений. "С одной стороны, они имеют экономический или социально значимый эффект, с другой - это апробированные технологии, во многих случаях даже работающие в субъектах страны. И эти десять направлений должны быть использованы как некая база для тиражирования в федеральных и региональных органах власти. Надеюсь, уже ощутимый эффект получим до конца этого года", - цитирует пресс-служба слова Борисенко. По данным пресс-службы правительства, Совет по искусственному интеллекту объединил представителей региональных властей, ведущих вузов, передовых ИТ-компаний и Сбербанка. Так, ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер рассказал об открытии на средства федерального гранта двух образовательных центров "ВиртУМ" и "Цифровой Урал" по подготовке топ-специалистов в сфере ИИ и ИТ. "На протяжении последних лет среди ключевых наших направлений особое место занимает развитие технологий искусственного интеллекта. В связи с этим особое внимание уделяется созданию профильных научно-образовательных центров, лабораторий и кафедр. Сегодня в структуре Южно-Уральского государственного университета успешно функционируют десятки специализированных кафедр и 15 научно-образовательных центров и лабораторий. В них ведут деятельность более 400 научных сотрудников, а обучение проходят свыше 2000 студентов. Для устойчивого развития ИИ в регионе и в стране в целом крайне важно масштабное наращивание компетенций в области применения технологий искусственного интеллекта во всех направлениях подготовки специалистов", - цитирует пресс-служба вуза слова Вагнера. По итогам заседания был утвержден ряд приоритетных направлений для дальнейшего развития искусственного интеллекта в Челябинской области.

https://ria.ru/20250724/vystavka-2031117798.html

https://ria.ru/20250709/chelyabinsk-2028107387.html

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челябинская область, россия, искусственный интеллект (ии), технологии