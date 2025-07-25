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Челябинская область будет активно внедрять технологии ИИ - РИА Новости, 25.07.2025
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Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
14:44 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ii-2031425134.html
Челябинская область будет активно внедрять технологии ИИ
Челябинская область будет активно внедрять технологии ИИ - РИА Новости, 25.07.2025
Челябинская область будет активно внедрять технологии ИИ
Совет по искусственному интеллекту, созданный в Челябинской области, позволит активно развивать и внедрять новые технологии для экономического роста региона,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:44:00+03:00
2025-07-25T14:44:00+03:00
челябинская область
челябинская область
россия
искусственный интеллект (ии)
технологии
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл – РИА Новости. Совет по искусственному интеллекту, созданный в Челябинской области, позволит активно развивать и внедрять новые технологии для экономического роста региона, это позволит в итоге улучшить жизнь жителей области, сообщил глава региона Алексей Текслер. Челябинский губернатор Текслер принял участие в первом заседании регионального Совета по искусственному интеллекту, созданного по его инициативе. "Мы заявили о готовности к участию в пилотных проектах Минцифры России по работе с федеральными сервисами с искусственным интеллектом. Челябинская область имеет сильные стартовые позиции и хорошие перспективы, чтобы обеспечить для себя лидерские позиции в этой сфере. Мы применяем предлагаемые на федеральном уровне меры поддержки, а также разрабатываем и внедряем дополнительные региональные меры поддержки для IT-отрасли. Новый совет предназначен для решения стратегических задач по созданию, развитию, внедрению технологий искусственного интеллекта в регионе. В конечном итоге мы дадим стимул экономическому росту Челябинской области, а значит, улучшим качество жизни южноуральцев", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера, возглавившего совет. Глава региона рассказал, что Челябинская область демонстрирует высокие показатели в сфере цифровизации и занимает лидирующие позиции в федеральном рейтинге, достигнув максимального балла по показателю количества наборов данных для обучения ИИ. Регион активно внедряет ИИ-решения в госуправлении (14 внедренных решений) и поддерживает научные исследования в этой области (12 поддержанных проектов), пояснил он. Текслер отметил сильные стороны региона: развитую ИКТ-инфраструктуру (91% домохозяйств с широкополосным доступом в интернет), большое количество ИТ-компаний (более 1100, из них 231 с аккредитацией Минцифры России), активную подготовку ИТ-специалистов в 9 вузах и 24 колледжах, а также региональные меры поддержки ИТ-отрасли (гранты, льготная ипотека). По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григория Борисенко, начиная с осени прошлого года, при активном участии субъектов, в том числе Челябинской области, которая активно принимала участие в формировании ключевых решений для внедрения искусственного интеллекта в госуправление на федеральном и региональном уровне, были отобраны десять направлений. "С одной стороны, они имеют экономический или социально значимый эффект, с другой - это апробированные технологии, во многих случаях даже работающие в субъектах страны. И эти десять направлений должны быть использованы как некая база для тиражирования в федеральных и региональных органах власти. Надеюсь, уже ощутимый эффект получим до конца этого года", - цитирует пресс-служба слова Борисенко. По данным пресс-службы правительства, Совет по искусственному интеллекту объединил представителей региональных властей, ведущих вузов, передовых ИТ-компаний и Сбербанка. Так, ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер рассказал об открытии на средства федерального гранта двух образовательных центров "ВиртУМ" и "Цифровой Урал" по подготовке топ-специалистов в сфере ИИ и ИТ. "На протяжении последних лет среди ключевых наших направлений особое место занимает развитие технологий искусственного интеллекта. В связи с этим особое внимание уделяется созданию профильных научно-образовательных центров, лабораторий и кафедр. Сегодня в структуре Южно-Уральского государственного университета успешно функционируют десятки специализированных кафедр и 15 научно-образовательных центров и лабораторий. В них ведут деятельность более 400 научных сотрудников, а обучение проходят свыше 2000 студентов. Для устойчивого развития ИИ в регионе и в стране в целом крайне важно масштабное наращивание компетенций в области применения технологий искусственного интеллекта во всех направлениях подготовки специалистов", - цитирует пресс-служба вуза слова Вагнера. По итогам заседания был утвержден ряд приоритетных направлений для дальнейшего развития искусственного интеллекта в Челябинской области.
https://ria.ru/20250724/vystavka-2031117798.html
https://ria.ru/20250709/chelyabinsk-2028107387.html
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челябинская область, россия, искусственный интеллект (ии), технологии
Челябинская область, Челябинская область, Россия, Искусственный интеллект (ИИ), Технологии
Челябинская область будет активно внедрять технологии ИИ

Челябинская область будет активно внедрять технологии искусственного интеллекта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл – РИА Новости. Совет по искусственному интеллекту, созданный в Челябинской области, позволит активно развивать и внедрять новые технологии для экономического роста региона, это позволит в итоге улучшить жизнь жителей области, сообщил глава региона Алексей Текслер.
Челябинский губернатор Текслер принял участие в первом заседании регионального Совета по искусственному интеллекту, созданного по его инициативе.
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"Мы заявили о готовности к участию в пилотных проектах Минцифры России по работе с федеральными сервисами с искусственным интеллектом. Челябинская область имеет сильные стартовые позиции и хорошие перспективы, чтобы обеспечить для себя лидерские позиции в этой сфере. Мы применяем предлагаемые на федеральном уровне меры поддержки, а также разрабатываем и внедряем дополнительные региональные меры поддержки для IT-отрасли. Новый совет предназначен для решения стратегических задач по созданию, развитию, внедрению технологий искусственного интеллекта в регионе. В конечном итоге мы дадим стимул экономическому росту Челябинской области, а значит, улучшим качество жизни южноуральцев", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера, возглавившего совет.
Глава региона рассказал, что Челябинская область демонстрирует высокие показатели в сфере цифровизации и занимает лидирующие позиции в федеральном рейтинге, достигнув максимального балла по показателю количества наборов данных для обучения ИИ. Регион активно внедряет ИИ-решения в госуправлении (14 внедренных решений) и поддерживает научные исследования в этой области (12 поддержанных проектов), пояснил он.
Текслер отметил сильные стороны региона: развитую ИКТ-инфраструктуру (91% домохозяйств с широкополосным доступом в интернет), большое количество ИТ-компаний (более 1100, из них 231 с аккредитацией Минцифры России), активную подготовку ИТ-специалистов в 9 вузах и 24 колледжах, а также региональные меры поддержки ИТ-отрасли (гранты, льготная ипотека).
По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григория Борисенко, начиная с осени прошлого года, при активном участии субъектов, в том числе Челябинской области, которая активно принимала участие в формировании ключевых решений для внедрения искусственного интеллекта в госуправление на федеральном и региональном уровне, были отобраны десять направлений. "С одной стороны, они имеют экономический или социально значимый эффект, с другой - это апробированные технологии, во многих случаях даже работающие в субъектах страны. И эти десять направлений должны быть использованы как некая база для тиражирования в федеральных и региональных органах власти. Надеюсь, уже ощутимый эффект получим до конца этого года", - цитирует пресс-служба слова Борисенко.
По данным пресс-службы правительства, Совет по искусственному интеллекту объединил представителей региональных властей, ведущих вузов, передовых ИТ-компаний и Сбербанка. Так, ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер рассказал об открытии на средства федерального гранта двух образовательных центров "ВиртУМ" и "Цифровой Урал" по подготовке топ-специалистов в сфере ИИ и ИТ. "На протяжении последних лет среди ключевых наших направлений особое место занимает развитие технологий искусственного интеллекта. В связи с этим особое внимание уделяется созданию профильных научно-образовательных центров, лабораторий и кафедр. Сегодня в структуре Южно-Уральского государственного университета успешно функционируют десятки специализированных кафедр и 15 научно-образовательных центров и лабораторий. В них ведут деятельность более 400 научных сотрудников, а обучение проходят свыше 2000 студентов. Для устойчивого развития ИИ в регионе и в стране в целом крайне важно масштабное наращивание компетенций в области применения технологий искусственного интеллекта во всех направлениях подготовки специалистов", - цитирует пресс-служба вуза слова Вагнера.
По итогам заседания был утвержден ряд приоритетных направлений для дальнейшего развития искусственного интеллекта в Челябинской области.
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Челябинская областьЧелябинская областьРоссияИскусственный интеллект (ИИ)Технологии
 
 
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