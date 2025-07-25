https://ria.ru/20250725/honor-2031473491.html

Обзор HONOR Pad 10: большой планшет с гигантским аккумулятором

Обзор HONOR Pad 10: большой планшет с гигантским аккумулятором - РИА Новости, 25.07.2025

Обзор HONOR Pad 10: большой планшет с гигантским аккумулятором

В компании HONOR слышат желание пользователей, которые хотят получить планшет "побольше". На смену модели Pad 9, представленной еще в 2023 году, приходит новый... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:18:00+03:00

2025-07-25T18:18:00+03:00

2025-07-25T18:18:00+03:00

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В компании HONOR слышат желание пользователей, которые хотят получить планшет "побольше". На смену модели Pad 9, представленной еще в 2023 году, приходит новый HONOR Pad 10 — с устройством, которое обязательно окажется в центре внимания "гигантоманов", познакомимся в обзоре РИА Новости.ДизайнHONOR Pad 10 буквально построен вокруг большого 12,1-дюймового дисплея. Интересно, что, сохранив ту же диагональ, новинка стала чуть компактнее в габаритах — например, толщина корпуса здесь 6,29 миллиметра против 6,9 миллиметра у Pad 9. Но, что важнее, удалось снизить массу устройства, которое весит 525 граммов.Более того, в HONOR не отказались и от цельнометаллического корпуса из алюминия, что так полюбился пользователям предыдущей версии, – благодаря ему крупное устройство ощущается монолитным в руках и напрочь лишено скрипов даже при попытке скручивания. Прочность это и заслуга применения технологии изгиба корпуса на 270 градусов.Цвет корпуса доступен один – нейтральный серый. Оживить гигантскую площадь задней панели дизайнеры попробовали декоративным кольцом вокруг камерного блока. И им это удалось: рельефная текстура дает красивую игру света и тени.ДисплейВ HONOR сделали относительно тонкие рамки вокруг 12,1-дюймового экрана — они не бросаются в глаза, но за них все еще удобно держать пальцами планшет, что важно при работе "на ходу".Дисплей технически представляет собой IPS-матрицу (АйПиЭс-матрица) с разрешением 2560x1600 пикселей (и плотностью 249 точек на дюйм), адаптивной регулировкой обновления 120 герц, максимальной яркостью в 500 нит, поддержкой диапазона цветов DCI-P3 (ДиСиАй-П3) и HDR-контента (High Dynamic Range - широкий динамический диапазон).Но это сухие характеристики – на деле у HONOR Pad 10 яркий дисплей с сочными цветами, который не утомляет пользователя мерцанием, свойственным модным OLED-экранам. В целом, HONOR уделили много внимания комфортному использованию дисплея. Так, планшет прошел двойную сертификацию TÜV Rheinland (аудиторской компании "Тью Рейлэнд"), подтверждающую снижение уровня синего света и отсутствие мерцания. Есть тут технология "Динамическая яркость", которая имитирует естественные изменения освещения, снижая напряжение и усталость глаз. И даже ИИ нашлось место в обеспечении комфорта пользователя — опция "Комфорт при расфокусировка с AI" имитирует эффект дефокусных линз, снижая нагрузку на глаза при долговременном использовании.Производительность и софтHONOR Pad 10 заметно прокачали в части вычислительных способностей — теперь за них отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (поколение 3). Это современное четырехнанометровое решение, состоящее из восьми ядер (1 × Cortex-A715 + 3 × Cortex-A715 + 4 × Cortex-A510) с максимальной частотой до 2,63 гигагерц и видеоускорителем Adreno 720.Мощь новой платформы чувствуется с первых минут работы с планшетом – от плавной работы интерфейса даже в многооконном режиме до игровой производительности. Последняя позволяет запускать с высокими настройками графики даже "навороченные" игры. Подтверждают это и синтетические бенчмарки: в AnTuTu HONOR Pad 10 набрал около 800 тысяч баллов.Для планшета приготовили единую версию памяти — с 8 гигабайтами оперативной и накопителем на 256 гигабайт. Первую, при желании, можно расширить из второй, добавив виртуальные дополнительные 8 гигабайт.Планшет "из коробки" работает на базе MagicOS (МагическаяОС) 9.0, в основе которой лежит Android 15. Производитель насытил эту версию фишками, которые помогут пользователю сделать эффективнее работу на устройстве с большим экраном. Так, фирменные "HONOR Заметки" и "HONOR Документы" упрощают работы с текстом: в заметках доступен "AI-пересказ" (Пересказ на базе ИИ), который генерирует краткие обзоры, выделяя ключевые слова и рекомендации для чтения.Обновленный Magic Portal (Магический портал) (который тоже не обошелся без ИИ) распознает текстовый и визуальный контент на экране для быстрого поиска в сети или отправки в различные стандартные и сторонние приложения. А Magic Capsule (Магическая капсула – зона для уведомлений вокруг фронтальной камеры) делает рутинные операции вроде управления будильником или воспроизведением музыки еще комфортнее.Коммуникации и камераНабор коммуникаций и интерфейсов в HONOR Pad 10 это такая "разумная достаточность" — двухдиапазонный Вайфай 6 и Блютус 5.3. Хотелось бы видеть варианты с LTE (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными) и навигационными сервисами, но их нет.Как тенденция выглядит и набор, который достался HONOR Pad 10. Основная камера тут одна, разрешением 8 мегапикселей с автофокусом. Трудно представить, кто и в каких условиях будет снимать на столь крупное устройство, но при желании – почему бы и нет, хотя и качество таких снимков и роликов сильно уступает современным смартфонам.А вот камера фронтальная для планшетов обычно главная, ведь ее часто используют для видеозвонков. И Pad 10 тут не исключение – при том же разрешении в 8 мегапикселей она обеспечивает высокое качество картинки во время созвонов. А технология двунаправленного усиления голоса обеспечивает качественное шумоподавление на базе ИИ и усиление голоса во время звонков.Звук и автономностьБольшому планшету досталось и много динамиков – их тут целых шесть штук для окружения пользователя насыщенным и динамичным звуком. Звучит планшет громко и внушающе – в этом ему позволяют и программные решения. Технология HONOR Sound (Звук Онор) дополнительно усиливает звук, обеспечивая полнодиапазонные звуковые эффекты, передавая четкие высокие частоты, детализированные средние частоты и усиленные басы.Хоть планшет и стал тоньше предшественника, аккумулятор HONOR Pad 10 стал объемнее – 10 тысяч миллиампер-час против 8330 у Pad 9. Вместе с применением энергоэффективной платформы это дало солидную прибавку в автономности: планшет обеспечивает до 25 часов воспроизведения онлайн-видео, до 149 часов прослушивания музыки и до 1434 часов работы в режиме ожидания.Заряжаться предлагают от комплектного блока питания мощностью 35 ватт – во время тестирования полностью восполнить емкость удалось примерно за 2,5 часа. Более того, если у вас в "цифровом хозяйстве" есть адаптер повышенной мощности от других продуктов HONOR на 66 ватт, планшет от него будет еще быстрее заряжаться.ИтогоHONOR целенаправленно развивает свою линейку планшетов, не забывая про пользователей, которые хотят получить большой дисплей по умеренной цене. HONOR Pad 10 развивает успех "девятки", став интереснее буквально во всем — от дизайна до автономности.HONOR Pad 10 в цвете "космический серый" уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах. Стоимость планшета с конфигурацией памяти 8+128 гигабайт составляет от 29 990 рублей, версии 8+256 гигабайт – от 32 990 руб.Реклама, ООО "Техкомпания Онор", ИНН 9731055266, ОГРН 1197746650595 121614, город Москва, Крылатская ул, д. 17 к. 3, erid: F7NfYUJCUneTRy6b98jv

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, honor, планшеты, гаджеты