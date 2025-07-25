Рейтинг@Mail.ru
Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:35 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/hersones-2031530085.html
Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес
Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес - РИА Новости, 25.07.2025
Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес
День крещения Руси в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" отметят ночным крестным ходом, в праздник откроется музейная экспозиция о христианстве... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:35:00+03:00
2025-07-25T20:35:00+03:00
религия
херсонес
россия
ставрополь
день крещения руси
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963183211_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_6e2f271ac3537d7339212e2bde5365ef.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. День крещения Руси в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" отметят ночным крестным ходом, в праздник откроется музейная экспозиция о христианстве "Крестный отец", рассказал на пресс-конференции директор исторического парка "Россия — моя история" Иван Есин. "Новый Херсонес" станет центром празднования крещения Руси. С 27 на 28 июля в ночь будет богослужение, начало всенощного бдения в Свято-Владимирском Херсонесском соборе в 22.30. Будет обязательно крестный ход в храме-парке под открытым небом в ночное время... огромное количество паломников будет молиться в этот праздник. Начало божественной литургии в 00:30. Для всех участвующих предусмотрена особая программа… В "Новом Херсонесе" 28 июля открывается первая часть экспозиции, которая называется "Крестный отец", – рассказал он в преддверии Дня крещения Руси на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". Мероприятия парков "Россия – Моя история", связанные с Днем крещения Руси, в праздничный день пройдут также в Ставрополе, Ростове-на-Дону, Мелитополе и Самаре. А отдельная выставка о Херсонесе и Византии "Вспомним, как все начиналось" откроется в августе, добавил директор исторического парка. "Фокус внимания будет прикован к тому, что именно через Херсонес, – сегодня уже об этом говорили, – мы соединяемся с наследием Римской империи, эллинизма в лучшем его проявлении, Византии. И это тоже очень важно – осознавать себя в потоке этой истории и этого наследия", – отметил Есин. Около 25 миллионов человек посетили парки "Россия – моя история" за время их существования, продолжил он, а "Новый Херсонес", по его сведениям, посетили более 3 миллионов человек за год. Новый учебник истории России, добавил Есин, также уделяет большое внимание князю Владимиру. Как сообщили в пресс-службе парков "Россия – Моя история", при поддержке Минпросвещения РФ в мультимедийных исторических парках по всей стране 26-27 июля пройдет фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес". На нем пройдет премьера бенто-сериала "Россия – Моя история. Херсонес" об истории Древнего Херсонеса как купели русского православия и места рождения нашего государства, а также будут представлены тематические выставки и интерактивные программы. Фестиваль будет приурочен к открытию музея христианства в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, в основе которого будет авторский текст митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) "Крестный отец".
https://ria.ru/20250725/religiya-2031412417.html
https://ria.ru/20250725/religiya-2031515852.html
херсонес
россия
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963183211_196:0:2795:1949_1920x0_80_0_0_9e27653f5652911fc849b615ba2defe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонес, россия, ставрополь, день крещения руси, русская православная церковь
Религия, Херсонес, Россия, Ставрополь, День крещения Руси, Русская православная церковь
Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес

День крещения Руси в "Новом Херсонесе" отметят ночным крестным ходом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес"
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. День крещения Руси в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" отметят ночным крестным ходом, в праздник откроется музейная экспозиция о христианстве "Крестный отец", рассказал на пресс-конференции директор исторического парка "Россия — моя история" Иван Есин.
"Новый Херсонес" станет центром празднования крещения Руси. С 27 на 28 июля в ночь будет богослужение, начало всенощного бдения в Свято-Владимирском Херсонесском соборе в 22.30. Будет обязательно крестный ход в храме-парке под открытым небом в ночное время... огромное количество паломников будет молиться в этот праздник. Начало божественной литургии в 00:30. Для всех участвующих предусмотрена особая программа… В "Новом Херсонесе" 28 июля открывается первая часть экспозиции, которая называется "Крестный отец", – рассказал он в преддверии Дня крещения Руси на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Храм - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В День крещения Руси соборы и монастыри всей страны будут бить в колокола
Вчера, 14:11
Мероприятия парков "Россия – Моя история", связанные с Днем крещения Руси, в праздничный день пройдут также в Ставрополе, Ростове-на-Дону, Мелитополе и Самаре. А отдельная выставка о Херсонесе и Византии "Вспомним, как все начиналось" откроется в августе, добавил директор исторического парка.
«
"Фокус внимания будет прикован к тому, что именно через Херсонес, – сегодня уже об этом говорили, – мы соединяемся с наследием Римской империи, эллинизма в лучшем его проявлении, Византии. И это тоже очень важно – осознавать себя в потоке этой истории и этого наследия", – отметил Есин.
Около 25 миллионов человек посетили парки "Россия – моя история" за время их существования, продолжил он, а "Новый Херсонес", по его сведениям, посетили более 3 миллионов человек за год. Новый учебник истории России, добавил Есин, также уделяет большое внимание князю Владимиру.
Как сообщили в пресс-службе парков "Россия – Моя история", при поддержке Минпросвещения РФ в мультимедийных исторических парках по всей стране 26-27 июля пройдет фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес". На нем пройдет премьера бенто-сериала "Россия – Моя история. Херсонес" об истории Древнего Херсонеса как купели русского православия и места рождения нашего государства, а также будут представлены тематические выставки и интерактивные программы.
Фестиваль будет приурочен к открытию музея христианства в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, в основе которого будет авторский текст митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) "Крестный отец".
Епископ Гедеон (Харон) - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Епископ УПЦ: русская революция способствовала распространению православия
Вчера, 19:00
 
РелигияХерсонесРоссияСтавропольДень крещения РусиРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала