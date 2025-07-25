https://ria.ru/20250725/hersones-2031530085.html

Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес

Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес - РИА Новости, 25.07.2025

Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес

День крещения Руси в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" отметят ночным крестным ходом, в праздник откроется музейная экспозиция о христианстве... РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T20:35:00+03:00

религия

херсонес

россия

ставрополь

день крещения руси

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. День крещения Руси в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" отметят ночным крестным ходом, в праздник откроется музейная экспозиция о христианстве "Крестный отец", рассказал на пресс-конференции директор исторического парка "Россия — моя история" Иван Есин. "Новый Херсонес" станет центром празднования крещения Руси. С 27 на 28 июля в ночь будет богослужение, начало всенощного бдения в Свято-Владимирском Херсонесском соборе в 22.30. Будет обязательно крестный ход в храме-парке под открытым небом в ночное время... огромное количество паломников будет молиться в этот праздник. Начало божественной литургии в 00:30. Для всех участвующих предусмотрена особая программа… В "Новом Херсонесе" 28 июля открывается первая часть экспозиции, которая называется "Крестный отец", – рассказал он в преддверии Дня крещения Руси на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". Мероприятия парков "Россия – Моя история", связанные с Днем крещения Руси, в праздничный день пройдут также в Ставрополе, Ростове-на-Дону, Мелитополе и Самаре. А отдельная выставка о Херсонесе и Византии "Вспомним, как все начиналось" откроется в августе, добавил директор исторического парка. "Фокус внимания будет прикован к тому, что именно через Херсонес, – сегодня уже об этом говорили, – мы соединяемся с наследием Римской империи, эллинизма в лучшем его проявлении, Византии. И это тоже очень важно – осознавать себя в потоке этой истории и этого наследия", – отметил Есин. Около 25 миллионов человек посетили парки "Россия – моя история" за время их существования, продолжил он, а "Новый Херсонес", по его сведениям, посетили более 3 миллионов человек за год. Новый учебник истории России, добавил Есин, также уделяет большое внимание князю Владимиру. Как сообщили в пресс-службе парков "Россия – Моя история", при поддержке Минпросвещения РФ в мультимедийных исторических парках по всей стране 26-27 июля пройдет фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес". На нем пройдет премьера бенто-сериала "Россия – Моя история. Херсонес" об истории Древнего Херсонеса как купели русского православия и места рождения нашего государства, а также будут представлены тематические выставки и интерактивные программы. Фестиваль будет приурочен к открытию музея христианства в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, в основе которого будет авторский текст митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) "Крестный отец".

https://ria.ru/20250725/religiya-2031412417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонес, россия, ставрополь, день крещения руси, русская православная церковь