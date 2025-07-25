Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес
День крещения Руси в "Новом Херсонесе" отметят ночным крестным ходом
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес"
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. День крещения Руси в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" отметят ночным крестным ходом, в праздник откроется музейная экспозиция о христианстве "Крестный отец", рассказал на пресс-конференции директор исторического парка "Россия — моя история" Иван Есин.
"Новый Херсонес" станет центром празднования крещения Руси. С 27 на 28 июля в ночь будет богослужение, начало всенощного бдения в Свято-Владимирском Херсонесском соборе в 22.30. Будет обязательно крестный ход в храме-парке под открытым небом в ночное время... огромное количество паломников будет молиться в этот праздник. Начало божественной литургии в 00:30. Для всех участвующих предусмотрена особая программа… В "Новом Херсонесе" 28 июля открывается первая часть экспозиции, которая называется "Крестный отец", – рассказал он в преддверии Дня крещения Руси на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Мероприятия парков "Россия – Моя история", связанные с Днем крещения Руси, в праздничный день пройдут также в Ставрополе, Ростове-на-Дону, Мелитополе и Самаре. А отдельная выставка о Херсонесе и Византии "Вспомним, как все начиналось" откроется в августе, добавил директор исторического парка.
«
"Фокус внимания будет прикован к тому, что именно через Херсонес, – сегодня уже об этом говорили, – мы соединяемся с наследием Римской империи, эллинизма в лучшем его проявлении, Византии. И это тоже очень важно – осознавать себя в потоке этой истории и этого наследия", – отметил Есин.
Около 25 миллионов человек посетили парки "Россия – моя история" за время их существования, продолжил он, а "Новый Херсонес", по его сведениям, посетили более 3 миллионов человек за год. Новый учебник истории России, добавил Есин, также уделяет большое внимание князю Владимиру.
Как сообщили в пресс-службе парков "Россия – Моя история", при поддержке Минпросвещения РФ в мультимедийных исторических парках по всей стране 26-27 июля пройдет фестиваль "Россия – Моя история. Херсонес". На нем пройдет премьера бенто-сериала "Россия – Моя история. Херсонес" об истории Древнего Херсонеса как купели русского православия и места рождения нашего государства, а также будут представлены тематические выставки и интерактивные программы.
Фестиваль будет приурочен к открытию музея христианства в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, в основе которого будет авторский текст митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) "Крестный отец".