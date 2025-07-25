https://ria.ru/20250725/hamas-2031285452.html
ХАМАС удивлено негативными заявлениями спецпосланника США по Газе
ХАМАС удивлено негативными заявлениями спецпосланника США по Газе - РИА Новости, 25.07.2025
ХАМАС удивлено негативными заявлениями спецпосланника США по Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о позиции движения, и... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T01:01:00+03:00
2025-07-25T01:01:00+03:00
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КАИР, 25 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о позиции движения, и подчеркнуло стремление преодолеть препятствия и достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Ранее Уиткофф заявил, что США отзывают свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который "не свидетельствует" о стремлении к достижению перемирия в Газе. По его словам, США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе. "Мы удивлены негативными заявлениями американского спецпосланника Стива Уиткоффа о позиции движения, в то время как посредники поприветствовали и выразили удовлетворение этой положительной и конструктивной позицией", - говорится в заявлении ХАМАС. Движение подчеркнуло, что стремится вести переговоры таким образом, чтобы устранить препятствия и достичь соглашения о постоянном прекращении огня. В ХАМАС отметили, что последний ответ движения на предложение о прекращении огня был представлен после консультаций с палестинскими фракциями, посредниками и дружественными странами. "Мы положительно отреагировали на все комментарии, которые получили", - сообщило движение. В четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль принял решение отозвать переговорную группу из Дохи для консультаций после получения ответа от палестинского движения ХАМАС по предложенному посредниками соглашению по урегулированию конфликта с сектором Газа и освобождению заложников.
https://ria.ru/20250721/gaza-2030412391.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, доха, ближний восток, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, США, Доха, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
ХАМАС удивлено негативными заявлениями спецпосланника США по Газе
ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями Уиткоффа о позиции движения
КАИР, 25 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о позиции движения, и подчеркнуло стремление преодолеть препятствия и достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Ранее Уиткофф
заявил, что США
отзывают свою переговорную команду из Дохи
после ответа ХАМАС
, который "не свидетельствует" о стремлении к достижению перемирия в Газе. По его словам, США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе.
"Мы удивлены негативными заявлениями американского спецпосланника Стива Уиткоффа о позиции движения, в то время как посредники поприветствовали и выразили удовлетворение этой положительной и конструктивной позицией", - говорится в заявлении ХАМАС.
Движение подчеркнуло, что стремится вести переговоры таким образом, чтобы устранить препятствия и достичь соглашения о постоянном прекращении огня.
В ХАМАС отметили, что последний ответ движения на предложение о прекращении огня был представлен после консультаций с палестинскими фракциями, посредниками и дружественными странами.
"Мы положительно отреагировали на все комментарии, которые получили", - сообщило движение.
В четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху
сообщила, что Израиль
принял решение отозвать переговорную группу из Дохи для консультаций после получения ответа от палестинского движения ХАМАС по предложенному посредниками соглашению по урегулированию конфликта с сектором Газа и освобождению заложников.