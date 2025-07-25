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Семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
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15:01 25.07.2025 (обновлено: 15:07 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/gumchs-2031432013.html
Семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове
Семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
Семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове
Семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области. РИА Новости, 25.07.2025
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происшествия
саратов
россия
саратовская область
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области."На амбулаторном лечении (находятся - ред.) семь человек", - сообщили в региональном главке МЧС, отвечая на вопрос о пострадавших в результате взрыва газа в доме в Саратове.
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саратов
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происшествия, саратов, россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове

ГУМЧС: семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Сотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Сотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Архивное фото
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области.
"На амбулаторном лечении (находятся - ред.) семь человек", - сообщили в региональном главке МЧС, отвечая на вопрос о пострадавших в результате взрыва газа в доме в Саратове.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Жительница Саратова рассказала о моменте взрыва газа в многоэтажке
15:03
 
ПроисшествияСаратовРоссияСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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