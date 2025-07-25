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Семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове

Семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025

Семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове

Семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области. РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T15:07:00+03:00

происшествия

саратов

россия

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области."На амбулаторном лечении (находятся - ред.) семь человек", - сообщили в региональном главке МЧС, отвечая на вопрос о пострадавших в результате взрыва газа в доме в Саратове.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031432651.html

саратов

россия

саратовская область

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2025

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происшествия, саратов, россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)