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Семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове
Семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
Семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове
Семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:01:00+03:00
2025-07-25T15:01:00+03:00
2025-07-25T15:07:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Саратовской области."На амбулаторном лечении (находятся - ред.) семь человек", - сообщили в региональном главке МЧС, отвечая на вопрос о пострадавших в результате взрыва газа в доме в Саратове.
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происшествия, саратов, россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове
ГУМЧС: семь человек направили на амбулаторное лечение после ЧП в Саратове