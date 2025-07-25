https://ria.ru/20250725/gubernator-2031386718.html

Губернатор Саратовской области выехал к месту взрыва в жилом доме

Губернатор Саратовской области выехал к месту взрыва в жилом доме - РИА Новости, 25.07.2025

Губернатор Саратовской области выехал к месту взрыва в жилом доме

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выехал к месту взрыва в жилом 10-этажном доме в Саратове, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:03:00+03:00

2025-07-25T12:03:00+03:00

2025-07-25T13:04:00+03:00

происшествия

саратовская область

саратов

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031379655_0:353:917:869_1920x0_80_0_0_f8344f7554cf123be359cd78a930b69f.jpg

САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выехал к месту взрыва в жилом 10-этажном доме в Саратове, сообщила пресс-служба главы региона. "️На улице Блинова в Саратове работают все необходимые экстренные службы. На место выехал губернатор Роман Бусаргин", - говорится в Telegram-канале пресс-службы. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове по адресу: улица Блинова, 4.

https://ria.ru/20250725/sk-2031368227.html

саратовская область

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, саратов, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)