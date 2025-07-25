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Губернатор Саратовской области выехал к месту взрыва в жилом доме - РИА Новости, 25.07.2025
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12:03 25.07.2025 (обновлено: 13:04 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/gubernator-2031386718.html
Губернатор Саратовской области выехал к месту взрыва в жилом доме
Губернатор Саратовской области выехал к месту взрыва в жилом доме - РИА Новости, 25.07.2025
Губернатор Саратовской области выехал к месту взрыва в жилом доме
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выехал к месту взрыва в жилом 10-этажном доме в Саратове, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:03:00+03:00
2025-07-25T13:04:00+03:00
происшествия
саратовская область
саратов
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выехал к месту взрыва в жилом 10-этажном доме в Саратове, сообщила пресс-служба главы региона. "️На улице Блинова в Саратове работают все необходимые экстренные службы. На место выехал губернатор Роман Бусаргин", - говорится в Telegram-канале пресс-службы. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове по адресу: улица Блинова, 4.
https://ria.ru/20250725/sk-2031368227.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, саратов, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратовская область, Саратов, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Саратовской области выехал к месту взрыва в жилом доме

Губернатор Бусаргин выехал к месту взрыва в жилом 10-этажном доме в Саратове

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выехал к месту взрыва в жилом 10-этажном доме в Саратове, сообщила пресс-служба главы региона.
"️На улице Блинова в Саратове работают все необходимые экстренные службы. На место выехал губернатор Роман Бусаргин", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове по адресу: улица Блинова, 4.
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове
12:07
 
ПроисшествияСаратовская областьСаратовРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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