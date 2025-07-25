ФСБ рассказало подробности о задержанной группе интернет-мошенников
ФСБ: задержанные интернет-мошенники переводили деньги на Украину
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НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Задержанные УФСБ члены группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ, похищали у людей деньги, после чего через криптокошельки передавали их в пользу колл-центров на территории Украины, оставляя себе проценты, сообщило УФСБ по Новосибирской области.
Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил об аресте 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае и использовавшей возможности украинских колл-центров. Ущерб оценен в 220 миллионов рублей.
"Установлено, что жители Новосибирска и Черепаново Новосибирской области, а также житель Томска и двое жителей Алтайского края похищали у граждан денежные средства с дальнейшей их передачей через криптокошельки в пользу колл-центров на территории Украины, оставляя себе определенные проценты от похищенного", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с января 2025 года фигуранты под видом сотрудников Росфинмониторинга, Центрального банка, МВД, ФСБ России обманным путем незаконно завладевали деньгами граждан.
"Организовали деятельность преступной группы пятеро бывших осужденных, отбывших наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной и экономической направленности. Организаторы занимались финансированием "курьеров", координацией деятельности преступных группировок на территории Москвы, выявляли будущих жертв, разрабатывали алгоритмы зачисления денежных средств в криптовалюту", - сообщает ведомство.
По данным УФСБ, организаторы банды подбирали и координировали так называемых дропов – людей, используемых для регистрации банковских карт, обналичивания денег и их доставки от потерпевших.
Среди участников организованной группы восемь жителей Новосибирской области. Они арестованы и для проведения следственных мероприятий этапированы в Москву.