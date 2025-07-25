Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказало подробности о задержанной группе интернет-мошенников - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/gruppa-2031349091.html
ФСБ рассказало подробности о задержанной группе интернет-мошенников
ФСБ рассказало подробности о задержанной группе интернет-мошенников - РИА Новости, 25.07.2025
ФСБ рассказало подробности о задержанной группе интернет-мошенников
Задержанные УФСБ члены группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ, похищали у людей деньги, после чего через криптокошельки передавали РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:58:00+03:00
2025-07-25T10:58:00+03:00
происшествия
россия
новосибирская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Задержанные УФСБ члены группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ, похищали у людей деньги, после чего через криптокошельки передавали их в пользу колл-центров на территории Украины, оставляя себе проценты, сообщило УФСБ по Новосибирской области. Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил об аресте 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае и использовавшей возможности украинских колл-центров. Ущерб оценен в 220 миллионов рублей. "Установлено, что жители Новосибирска и Черепаново Новосибирской области, а также житель Томска и двое жителей Алтайского края похищали у граждан денежные средства с дальнейшей их передачей через криптокошельки в пользу колл-центров на территории Украины, оставляя себе определенные проценты от похищенного", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с января 2025 года фигуранты под видом сотрудников Росфинмониторинга, Центрального банка, МВД, ФСБ России обманным путем незаконно завладевали деньгами граждан. "Организовали деятельность преступной группы пятеро бывших осужденных, отбывших наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной и экономической направленности. Организаторы занимались финансированием "курьеров", координацией деятельности преступных группировок на территории Москвы, выявляли будущих жертв, разрабатывали алгоритмы зачисления денежных средств в криптовалюту", - сообщает ведомство. По данным УФСБ, организаторы банды подбирали и координировали так называемых дропов – людей, используемых для регистрации банковских карт, обналичивания денег и их доставки от потерпевших. Среди участников организованной группы восемь жителей Новосибирской области. Они арестованы и для проведения следственных мероприятий этапированы в Москву.
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015457760.html
https://ria.ru/20250725/cherepovets-2031333153.html
россия
новосибирская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новосибирская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
ФСБ рассказало подробности о задержанной группе интернет-мошенников

ФСБ: задержанные интернет-мошенники переводили деньги на Украину

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Задержанные УФСБ члены группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ, похищали у людей деньги, после чего через криптокошельки передавали их в пользу колл-центров на территории Украины, оставляя себе проценты, сообщило УФСБ по Новосибирской области.
Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил об аресте 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае и использовавшей возможности украинских колл-центров. Ущерб оценен в 220 миллионов рублей.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
ФСБ выявила до 150 украинских кол-центров, действующих против россиян
7 мая, 09:50
"Установлено, что жители Новосибирска и Черепаново Новосибирской области, а также житель Томска и двое жителей Алтайского края похищали у граждан денежные средства с дальнейшей их передачей через криптокошельки в пользу колл-центров на территории Украины, оставляя себе определенные проценты от похищенного", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с января 2025 года фигуранты под видом сотрудников Росфинмониторинга, Центрального банка, МВД, ФСБ России обманным путем незаконно завладевали деньгами граждан.
"Организовали деятельность преступной группы пятеро бывших осужденных, отбывших наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной и экономической направленности. Организаторы занимались финансированием "курьеров", координацией деятельности преступных группировок на территории Москвы, выявляли будущих жертв, разрабатывали алгоритмы зачисления денежных средств в криптовалюту", - сообщает ведомство.
По данным УФСБ, организаторы банды подбирали и координировали так называемых дропов – людей, используемых для регистрации банковских карт, обналичивания денег и их доставки от потерпевших.
Среди участников организованной группы восемь жителей Новосибирской области. Они арестованы и для проведения следственных мероприятий этапированы в Москву.
Задержание руководителя колл-центра, который продавал данные россиян украинским мошенникам - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Череповце задержали мужчину, продававшего мошенникам персональные данные
10:00
 
ПроисшествияРоссияНовосибирская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала