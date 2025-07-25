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В Приднестровье заявили о неопределенности в вопросе признания границ - РИА Новости, 25.07.2025
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09:24 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/granitsy-2031324608.html
В Приднестровье заявили о неопределенности в вопросе признания границ
В Приднестровье заявили о неопределенности в вопросе признания границ - РИА Новости, 25.07.2025
В Приднестровье заявили о неопределенности в вопросе признания границ
Между Молдавией и Румынией до сих пор сохраняется неопределенность в вопросе признания границ, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:24:00+03:00
2025-07-25T09:24:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Между Молдавией и Румынией до сих пор сохраняется неопределенность в вопросе признания границ, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "С 2019 года по сей день Молдова совместно Румынией, страной НАТО, осуществляет совместное патрулирование общей границы. Однако при этом между двумя государствами до настоящего времени не подписан и не ратифицирован двусторонний договор о взаимном признании границ, что входит в стандартный базовый набор международно-правовых норм добрососедства между суверенными государствами", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также добавил, что отсутствие такого соглашения ставит под сомнение завершенность делимитации и демаркации границы Молдавии, создавая потенциальную зону неопределенности. "В 2022 году Молдова заключила соглашение с Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Frontex) о деятельности на своей территории. С правовой точки зрения данный шаг означает частичную передачу функций охраны государственной границы Республики Молдова внешнему актору", - отметил Игнатьев. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. По данным опроса молдавской компании Date Inteligente (iData) от февраля 2025 года, 54,3% жителей Молдавии выступают против поглощения республики Румынией и поддерживают независимость. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250721/rumyniya-2030404134.html
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в мире, молдавия, румыния, кишинев, виталий игнатьев, нато
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Виталий Игнатьев, НАТО
В Приднестровье заявили о неопределенности в вопросе признания границ

Игнатьев заявил о неопределенности в признании границ Молдавии и Румынии

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Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Между Молдавией и Румынией до сих пор сохраняется неопределенность в вопросе признания границ, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"С 2019 года по сей день Молдова совместно Румынией, страной НАТО, осуществляет совместное патрулирование общей границы. Однако при этом между двумя государствами до настоящего времени не подписан и не ратифицирован двусторонний договор о взаимном признании границ, что входит в стандартный базовый набор международно-правовых норм добрососедства между суверенными государствами", - сказал Игнатьев.
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Глава МИД ПМР также добавил, что отсутствие такого соглашения ставит под сомнение завершенность делимитации и демаркации границы Молдавии, создавая потенциальную зону неопределенности.
"В 2022 году Молдова заключила соглашение с Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Frontex) о деятельности на своей территории. С правовой точки зрения данный шаг означает частичную передачу функций охраны государственной границы Республики Молдова внешнему актору", - отметил Игнатьев.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
По данным опроса молдавской компании Date Inteligente (iData) от февраля 2025 года, 54,3% жителей Молдавии выступают против поглощения республики Румынией и поддерживают независимость.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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