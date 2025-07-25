https://ria.ru/20250725/granitsa-2031462185.html

На границе Камбоджи и Таиланда произошли новые бои

На границе Камбоджи и Таиланда произошли новые бои - РИА Новости, 25.07.2025

На границе Камбоджи и Таиланда произошли новые бои

Новые боестолкновения с применением тяжелого вооружения произошли на границе Камбоджи и Таиланда, сообщает газета Khmer Times в пятницу. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:34:00+03:00

2025-07-25T16:34:00+03:00

2025-07-25T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новые боестолкновения с применением тяжелого вооружения произошли на границе Камбоджи и Таиланда, сообщает газета Khmer Times в пятницу. "Ожесточенные столкновения вспыхнули поздно вечером между камбоджийскими и тайскими вооруженными силами в исторических районах храмов Та Моан Том и Та Краби недалеко от границы, поскольку тайские войска начали массированное наступление в очевидной попытке захватить контроль над этими объектами", - пишет газета со ссылкой на источники в военном ведомстве страны. Сообщается, что боестолкновения возле храмовых комплексов с применением артиллерии и сухопутных войск начались после 18.00 по местному времени (14.00 по мск). Камбоджийские войска отбили атаку, пишет издание. Отмечается, что в это же время поступали сообщения о массированных обстрелах на других участках границы в провинции Преа Вихеар, артиллерийская перестрелка происходила до позднего вечера. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе для ударов по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://ria.ru/20250725/tailand-2031450996.html

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в мире, таиланд, франция, камбоджа