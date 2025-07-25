https://ria.ru/20250725/glava-2031444454.html

Глава МЧС направился в Саратов, где в жилом доме взорвался газ

Глава МЧС направился в Саратов, где в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025

Глава МЧС направился в Саратов, где в жилом доме взорвался газ

Глава МЧС Александр Куренков прибудет в Саратов и проконтролирует ход ликвидации последствий обрушения многоквартирного дома после взрыва газа, сообщили в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:44:00+03:00

2025-07-25T15:44:00+03:00

2025-07-25T15:44:00+03:00

происшествия

саратов

россия

саратовская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков прибудет в Саратов и проконтролирует ход ликвидации последствий обрушения многоквартирного дома после взрыва газа, сообщили в Telegram-канале ведомства. "После доклада Александр Куренков принял решение вылететь в Саратов и на месте лично проконтролировать ход ликвидации последствий частичного обрушения многоквартирного дома", - говорится в сообщении. Такое решение глава МЧС принял после доклада исполняющего обязанности ГУМЧС России по Саратовской области Алексея Костюка по оперативной обстановке.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031414177.html

саратов

россия

саратовская область

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происшествия, саратов, россия, саратовская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)