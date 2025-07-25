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Глава МЧС направился в Саратов, где в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025
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15:44 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/glava-2031444454.html
Глава МЧС направился в Саратов, где в жилом доме взорвался газ
Глава МЧС направился в Саратов, где в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 25.07.2025
Глава МЧС направился в Саратов, где в жилом доме взорвался газ
Глава МЧС Александр Куренков прибудет в Саратов и проконтролирует ход ликвидации последствий обрушения многоквартирного дома после взрыва газа, сообщили в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:44:00+03:00
2025-07-25T15:44:00+03:00
происшествия
саратов
россия
саратовская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков прибудет в Саратов и проконтролирует ход ликвидации последствий обрушения многоквартирного дома после взрыва газа, сообщили в Telegram-канале ведомства. "После доклада Александр Куренков принял решение вылететь в Саратов и на месте лично проконтролировать ход ликвидации последствий частичного обрушения многоквартирного дома", - говорится в сообщении. Такое решение глава МЧС принял после доклада исполняющего обязанности ГУМЧС России по Саратовской области Алексея Костюка по оперативной обстановке.
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саратов
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происшествия, саратов, россия, саратовская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава МЧС направился в Саратов, где в жилом доме взорвался газ

Глава МЧС Куренков проконтролирует ликвидацию последствий взрыва газа в Саратове

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков прибудет в Саратов и проконтролирует ход ликвидации последствий обрушения многоквартирного дома после взрыва газа, сообщили в Telegram-канале ведомства.
"После доклада Александр Куренков принял решение вылететь в Саратов и на месте лично проконтролировать ход ликвидации последствий частичного обрушения многоквартирного дома", - говорится в сообщении.
Такое решение глава МЧС принял после доклада исполняющего обязанности ГУМЧС России по Саратовской области Алексея Костюка по оперативной обстановке.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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ПроисшествияСаратовРоссияСаратовская областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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