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В Ростовской области задержали главу районной администрации - РИА Новости, 25.07.2025
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13:38 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/glava-2031401443.html
В Ростовской области задержали главу районной администрации
В Ростовской области задержали главу районной администрации - РИА Новости, 25.07.2025
В Ростовской области задержали главу районной администрации
Задержан глава администрации Миллеровского района Ростовской области, проводятся следственные действия, сообщил журналистам представитель правительства региона. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:38:00+03:00
2025-07-25T13:38:00+03:00
происшествия
миллеровский район
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Задержан глава администрации Миллеровского района Ростовской области, проводятся следственные действия, сообщил журналистам представитель правительства региона."Правоохранительными органами задержан глава администрации Миллеровского района. Проводятся следственные действия", - сказал он, не уточнив причину задержания. Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам, добавил он.
https://ria.ru/20250513/glava-2016770631.html
миллеровский район
ростовская область
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происшествия, миллеровский район, ростовская область
Происшествия, Миллеровский район, Ростовская область
В Ростовской области задержали главу районной администрации

Задержан глава администрации Миллеровского района Ростовской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Задержан глава администрации Миллеровского района Ростовской области, проводятся следственные действия, сообщил журналистам представитель правительства региона.
"Правоохранительными органами задержан глава администрации Миллеровского района. Проводятся следственные действия", - сказал он, не уточнив причину задержания.
Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам, добавил он.
Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Ростовской области задержали главу Новочеркасска
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ПроисшествияМиллеровский районРостовская область
 
 
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