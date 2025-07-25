https://ria.ru/20250725/glava-2031401443.html
В Ростовской области задержали главу районной администрации
В Ростовской области задержали главу районной администрации - РИА Новости, 25.07.2025
В Ростовской области задержали главу районной администрации
Задержан глава администрации Миллеровского района Ростовской области, проводятся следственные действия, сообщил журналистам представитель правительства региона. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:38:00+03:00
2025-07-25T13:38:00+03:00
2025-07-25T13:38:00+03:00
происшествия
миллеровский район
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Задержан глава администрации Миллеровского района Ростовской области, проводятся следственные действия, сообщил журналистам представитель правительства региона."Правоохранительными органами задержан глава администрации Миллеровского района. Проводятся следственные действия", - сказал он, не уточнив причину задержания. Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам, добавил он.
https://ria.ru/20250513/glava-2016770631.html
миллеровский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, миллеровский район, ростовская область
Происшествия, Миллеровский район, Ростовская область
В Ростовской области задержали главу районной администрации
Задержан глава администрации Миллеровского района Ростовской области