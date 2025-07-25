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В Ростовской области главу района заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 25.07.2025
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12:16 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/glava-2031371150.html
В Ростовской области главу района заподозрили в превышении полномочий
В Ростовской области главу района заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 25.07.2025
В Ростовской области главу района заподозрили в превышении полномочий
Главу администрации Миллеровского района Ростовской области подозревают в превышении полномочий при обращении с муниципальным имуществом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:16:00+03:00
2025-07-25T12:16:00+03:00
происшествия
россия
миллеровский район
ростовская область
уфас
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Главу администрации Миллеровского района Ростовской области подозревают в превышении полномочий при обращении с муниципальным имуществом, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. Ранее представитель правительства региона сообщил журналистам о задержании главы администрации Миллеровского района и оказании правительством области содействия следственным органам. По данным областного УФСБ России, в сентябре 2022 года глава района дал указание начальнику отдела образования обязать директоров школ и других образовательных учреждений заключить договора эксплуатации газовых котельных с ООО "Донтеплоэнерго" без концессионных процедур. "Таким образом, муниципальное имущество на период отопительных сезонов 2022-2023, 2024-2025 годов было передано коммерческой организации на безвозмездной основе, эксплуатируя которое, она получила выгоду имущественного характера. По заключению экспертизы, ущерб бюджету Миллеровского района в период отопительного сезона 2022-2023 годов составил 25 076 186, 56 рублей", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в июне 2023 года глава района и руководитель ООО "Донтеплоэнерго" на основании проведенных с нарушением действующего законодательства торгов заключили концессионной соглашение, в рамках которого обществу были переданы объекты теплоснабжения, находящиеся в образовательных учреждениях Миллеровского района на праве оперативного управления. Результаты указанных торгов были отменены УФАС России по Ростовской области, решением арбитражного суда Ростовской области и апелляционным решением Пятнадцатого апелляционного арбитражного суда в сентябре 2024 года. Однако, муниципальные объекты теплоснабжения до настоящего времени обременены концессионным соглашением с ООО "Донтеплоэнерго". "Полученные результаты оперативно-розыскной деятельности переданы в СУСК России по Ростовской области и послужили основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК России "Превышение должностных полномочий", - сказано в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250725/sud-2031359647.html
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происшествия, россия, миллеровский район, ростовская область, уфас
Происшествия, Россия, Миллеровский район, Ростовская область, УФАС
В Ростовской области главу района заподозрили в превышении полномочий

ФСБ заподозрила главу администрации Миллеровского района в превышении полномочий

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Главу администрации Миллеровского района Ростовской области подозревают в превышении полномочий при обращении с муниципальным имуществом, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Ранее представитель правительства региона сообщил журналистам о задержании главы администрации Миллеровского района и оказании правительством области содействия следственным органам.
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По данным областного УФСБ России, в сентябре 2022 года глава района дал указание начальнику отдела образования обязать директоров школ и других образовательных учреждений заключить договора эксплуатации газовых котельных с ООО "Донтеплоэнерго" без концессионных процедур.
"Таким образом, муниципальное имущество на период отопительных сезонов 2022-2023, 2024-2025 годов было передано коммерческой организации на безвозмездной основе, эксплуатируя которое, она получила выгоду имущественного характера. По заключению экспертизы, ущерб бюджету Миллеровского района в период отопительного сезона 2022-2023 годов составил 25 076 186, 56 рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в июне 2023 года глава района и руководитель ООО "Донтеплоэнерго" на основании проведенных с нарушением действующего законодательства торгов заключили концессионной соглашение, в рамках которого обществу были переданы объекты теплоснабжения, находящиеся в образовательных учреждениях Миллеровского района на праве оперативного управления.
Результаты указанных торгов были отменены УФАС России по Ростовской области, решением арбитражного суда Ростовской области и апелляционным решением Пятнадцатого апелляционного арбитражного суда в сентябре 2024 года. Однако, муниципальные объекты теплоснабжения до настоящего времени обременены концессионным соглашением с ООО "Донтеплоэнерго".
"Полученные результаты оперативно-розыскной деятельности переданы в СУСК России по Ростовской области и послужили основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК России "Превышение должностных полномочий", - сказано в пресс-релизе.
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