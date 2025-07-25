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Глава МИД ПМР заявил о росте националистических настроений в Молдавии - РИА Новости, 25.07.2025
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10:03 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/glava-2031333427.html
Глава МИД ПМР заявил о росте националистических настроений в Молдавии
Глава МИД ПМР заявил о росте националистических настроений в Молдавии - РИА Новости, 25.07.2025
Глава МИД ПМР заявил о росте националистических настроений в Молдавии
Глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев выразил тревогу в связи с ростом националистических настроений в РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:03:00+03:00
2025-07-25T10:03:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев выразил тревогу в связи с ростом националистических настроений в Молдавии. "Похоже, отдельные деятели соседнего государства (Молдавии - ред.) не смогли перерасти националистический менталитет начала 90-х и преодолеть какие-то личные комплексы и психологические проблемы, почему-то проецируя их на нашу страну и ее граждан. Это очень тревожная тенденция, поскольку именно с подобной риторики начинался молдо-приднестровский конфликт", - сказал Игнатьев в беседе с РИА Новости. Глава МИД ПМР добавил, что риторика ненависти по отношению к приднестровцам все чаще встречается в речах молдавских экспертов, журналистов и даже политиков, принимая уродливые формы. "Обращает на себя внимание то, что такие одиозные заявления не получают никакой адекватной оценки ни со стороны руководства Молдовы, ни со стороны европейских или международных организаций. Как же принципы гуманизма, толерантности и демократии?", - поинтересовался Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031277496.html
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в мире, молдавия, ссср, румыния, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, СССР, Румыния, Виталий Игнатьев
Глава МИД ПМР заявил о росте националистических настроений в Молдавии

Глава МИД ПМР Игнатьев заявил о росте националистических настроений в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев выразил тревогу в связи с ростом националистических настроений в Молдавии.
"Похоже, отдельные деятели соседнего государства (Молдавии - ред.) не смогли перерасти националистический менталитет начала 90-х и преодолеть какие-то личные комплексы и психологические проблемы, почему-то проецируя их на нашу страну и ее граждан. Это очень тревожная тенденция, поскольку именно с подобной риторики начинался молдо-приднестровский конфликт", - сказал Игнатьев в беседе с РИА Новости.
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Глава МИД ПМР добавил, что риторика ненависти по отношению к приднестровцам все чаще встречается в речах молдавских экспертов, журналистов и даже политиков, принимая уродливые формы.
"Обращает на себя внимание то, что такие одиозные заявления не получают никакой адекватной оценки ни со стороны руководства Молдовы, ни со стороны европейских или международных организаций. Как же принципы гуманизма, толерантности и демократии?", - поинтересовался Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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В миреМолдавияСССРРумынияВиталий Игнатьев
 
 
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