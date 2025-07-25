Германия призвала Израиль немедленно улучшить ситуацию в Газе
Германия призвала Израиль немедленно улучшить гуманитарную ситуацию в Газе
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Германия призвала Израиль немедленно улучшить гуманитарную ситуацию в Газе и заявила о готовности усилить давление, если не будет прогресса, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Отмечается, что в настоящее время для федерального правительства на передний план выходит ряд неотложных задач. К ним относится необходимость немедленного режима прекращения огня в Газе, и все заложники, в том числе граждане Германии, должны быть освобождены. Также, по имению правительства ФРГ, Израиль должен немедленно и радикально улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе. Кроме того, отмечается необходимость жизнеспособной политической перспективы для Газы, чтобы из временного перемирия мог возникнуть прочный мир. Также ФРГ настаивает на том, что не должно быть никаких дальнейших шагов к аннексии Западного берега.
"По этим вопросам федеральное правительство находится в постоянном контакте с правительством Израиля и международными партнерами. Оно готово усилить давление, если не будет достигнут прогресс", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Корнелиуса.
Отмечается также, что правительство ФРГ продолжит содействие в создании условий для будущей палестинской государственности, включая поддержку Палестинской автономии.
"Названные шаги абсолютно необходимы для прекращения страданий гражданского населения. Они также необходимы для сохранения перспективы решения о двух государствах и, тем самым, прочного мира на Ближнем Востоке. В этом вопросе федеральное правительство едино во мнении с Францией и Великобританией, а также с партнерами в регионе - независимо от известных разногласий по поводу вопроса о правильном моменте для признания палестинского государства", - уточнил представитель кабмина.
Как сообщалось ранее, правительство Германии в краткосрочной перспективе не планирует признать государство Палестина.