https://ria.ru/20250725/germaniya-2031426634.html

Германия призвала Израиль немедленно улучшить ситуацию в Газе

Германия призвала Израиль немедленно улучшить ситуацию в Газе - РИА Новости, 25.07.2025

Германия призвала Израиль немедленно улучшить ситуацию в Газе

Германия призвала Израиль немедленно улучшить гуманитарную ситуацию в Газе и заявила о готовности усилить давление, если не будет прогресса, сообщил журналистам РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:48:00+03:00

2025-07-25T14:48:00+03:00

2025-07-25T14:48:00+03:00

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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Германия призвала Израиль немедленно улучшить гуманитарную ситуацию в Газе и заявила о готовности усилить давление, если не будет прогресса, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Отмечается, что в настоящее время для федерального правительства на передний план выходит ряд неотложных задач. К ним относится необходимость немедленного режима прекращения огня в Газе, и все заложники, в том числе граждане Германии, должны быть освобождены. Также, по имению правительства ФРГ, Израиль должен немедленно и радикально улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе. Кроме того, отмечается необходимость жизнеспособной политической перспективы для Газы, чтобы из временного перемирия мог возникнуть прочный мир. Также ФРГ настаивает на том, что не должно быть никаких дальнейших шагов к аннексии Западного берега. "По этим вопросам федеральное правительство находится в постоянном контакте с правительством Израиля и международными партнерами. Оно готово усилить давление, если не будет достигнут прогресс", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Корнелиуса. Отмечается также, что правительство ФРГ продолжит содействие в создании условий для будущей палестинской государственности, включая поддержку Палестинской автономии. "Названные шаги абсолютно необходимы для прекращения страданий гражданского населения. Они также необходимы для сохранения перспективы решения о двух государствах и, тем самым, прочного мира на Ближнем Востоке. В этом вопросе федеральное правительство едино во мнении с Францией и Великобританией, а также с партнерами в регионе - независимо от известных разногласий по поводу вопроса о правильном моменте для признания палестинского государства", - уточнил представитель кабмина. Как сообщалось ранее, правительство Германии в краткосрочной перспективе не планирует признать государство Палестина. Ранее посол посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи заявил в интервью РИА Новости, что он ожидает, что еще ряд стран признает его государство уже в конце текущего месяца.

https://ria.ru/20250724/gaza-2031278002.html

https://ria.ru/20250724/konflikt-1915630213.html

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