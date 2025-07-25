https://ria.ru/20250725/gaza-2031538918.html

Более 350 сотрудников МККК в Газе испытали трудности с поиском еды и воды

Более 350 сотрудников МККК в Газе испытали трудности с поиском еды и воды - РИА Новости, 25.07.2025

Более 350 сотрудников МККК в Газе испытали трудности с поиском еды и воды

Более 350 сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Газе испытывают трудности с поиском достаточного количества еды и воды, говорится в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T22:17:00+03:00

2025-07-25T22:17:00+03:00

2025-07-25T22:17:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 25 июл - РИА Новости. Более 350 сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Газе испытывают трудности с поиском достаточного количества еды и воды, говорится в заявлении президента организации Мирьяны Сполярича. "Людей безжалостно убивают в ходе боевых действий (в Газе - ред.) и при попытках раздобыть еду. Дети умирают из-за того, что им не хватает еды. Семьи вынуждены снова и снова спасаться бегством в поисках безопасности, которой не существует. В Газе работают более 350 сотрудников МККК, многие из которых также с трудом добывают достаточное количество продовольствия и чистой воды", - сказала президент организации. Сполярич добавила, что государства должны выполнять свои обязательства по женевским конвенциям уважать международное гуманитарное право (МГП) и обеспечивать его соблюдение, в том числе путем обеспечения того, чтобы передаваемое ими оружие не способствовало нарушениям МГП. "Происходящему в Газе нет оправдания. Масштабы человеческих страданий и унижения человеческого достоинства уже давно превысили все допустимые стандарты - как юридические, так и моральные. Каждая минута отсутствия режима прекращения огня сопряжена с риском для жизни гражданского населения. Уровень страданий, причиняемых гражданским лицам в результате неизбирательных военных действий, и крайняя степень лишения их самого необходимого для выживания вызывают отвращение", - считает президент МККК. В мае израильские власти на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини подчеркивал, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор преследует цель насильственного выселения его жителей с этой территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250725/britanija-2031533587.html

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