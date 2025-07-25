https://ria.ru/20250725/gaza-2031452724.html

В секторе Газа за минувшие сутки не менее девяти человек умерли от голода

В секторе Газа за минувшие сутки не менее девяти человек умерли от голода - РИА Новости, 25.07.2025

В секторе Газа за минувшие сутки не менее девяти человек умерли от голода

Не менее девяти человек скончались от голода в секторе Газа за минувшие сутки, всего от недоедания на фоне блокады сектора погибли 122 человека, включая 83... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:12:00+03:00

2025-07-25T16:12:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Не менее девяти человек скончались от голода в секторе Газа за минувшие сутки, всего от недоедания на фоне блокады сектора погибли 122 человека, включая 83 ребенка, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в пятницу. "В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано девять случаев гибели людей от голода и недоедания", - говорится в заявлении ведомства. По данным минздрава, общее число погибших от недоедания возросло до 122, 83 из них - дети. Минздрав Газы 20 июля опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в сектореГаза. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.

https://ria.ru/20250725/ssha-2031451422.html

https://ria.ru/20250724/izrail-2031173654.html

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