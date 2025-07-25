Российские военные уничтожили чешскую гаубицу ВСУ в Запорожской области
Артиллерия и БПЛА ВС РФ уничтожили чешскую гаубицу ВСУ в Запорожской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Расчет орудия 2С5 "Гиацинт-С" и операторы барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки "Восток" уничтожили самоходную гаубицу "Дана" чешского производства в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Вий".
"В Запорожской области, чуть севернее населенного пункта Новоивановка, разведка обнаружила вражескую САУ "Дана" производства Чехии, которая, находясь на огневой позиции, вела огонь по нашим войскам. Артиллеристы группировки "Восток" нанесли удары орудием 2С5 "Гиацинт-С" в заданный квадрат и обездвижили самоходку противника. А еще через минуту вражеская машина получила прямой удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" и полностью сгорела", - рассказал боец.
"Вий" добавил, что сорвать работу противника по нанесению огневого поражения - задача важная, но это только полдела. По его словам, личный состав прикладывает все усилия, чтобы безвозвратно уничтожать любые огневые точки и орудия противника вместе с расчетами и экипажами.
В распоряжении РИА Новости имеется видеозапись, на ней вражеская самоходка "Дана", находясь на огневом рубеже, производит выстрел в сторону позиций ВС России, после чего она уничтожается ответным огнем российской артиллерии и прямым попаданием "Ланцета".
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