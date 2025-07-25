https://ria.ru/20250725/gaubitsa-2031357669.html

Российские военные уничтожили чешскую гаубицу ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили чешскую гаубицу ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2025

Российские военные уничтожили чешскую гаубицу ВСУ в Запорожской области

Расчет орудия 2С5 "Гиацинт-С" и операторы барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки "Восток" уничтожили самоходную гаубицу "Дана" чешского производства в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:31:00+03:00

2025-07-25T11:31:00+03:00

2025-07-25T11:31:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Расчет орудия 2С5 "Гиацинт-С" и операторы барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки "Восток" уничтожили самоходную гаубицу "Дана" чешского производства в Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Вий". "В Запорожской области, чуть севернее населенного пункта Новоивановка, разведка обнаружила вражескую САУ "Дана" производства Чехии, которая, находясь на огневой позиции, вела огонь по нашим войскам. Артиллеристы группировки "Восток" нанесли удары орудием 2С5 "Гиацинт-С" в заданный квадрат и обездвижили самоходку противника. А еще через минуту вражеская машина получила прямой удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" и полностью сгорела", - рассказал боец. "Вий" добавил, что сорвать работу противника по нанесению огневого поражения - задача важная, но это только полдела. По его словам, личный состав прикладывает все усилия, чтобы безвозвратно уничтожать любые огневые точки и орудия противника вместе с расчетами и экипажами. В распоряжении РИА Новости имеется видеозапись, на ней вражеская самоходка "Дана", находясь на огневом рубеже, производит выстрел в сторону позиций ВС России, после чего она уничтожается ответным огнем российской артиллерии и прямым попаданием "Ланцета".

https://ria.ru/20250725/svo-2031078503.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, запорожская область, чехия, вооруженные силы рф