https://ria.ru/20250725/garazh-2031497221.html

Житель Белгородской области получил ранение при атаке дрона ВСУ на гараж

Житель Белгородской области получил ранение при атаке дрона ВСУ на гараж - РИА Новости, 25.07.2025

Житель Белгородской области получил ранение при атаке дрона ВСУ на гараж

Житель поселка Уразово Белгородской области получил баротравму и термические ожоги в результате атаки украинского дрона на гараж, его доставляют в больницу,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:15:00+03:00

2025-07-25T18:15:00+03:00

2025-07-25T18:24:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031498169_0:234:777:671_1920x0_80_0_0_10c514d44b9ae88c78e5e475cddeb4a4.jpg

БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Житель поселка Уразово Белгородской области получил баротравму и термические ожоги в результате атаки украинского дрона на гараж, его доставляют в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В поселке Уразово Валуйского округа в результате атаки дрона на гараж ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и термическим ожогом спины бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава региона добавил, что вследствие детонации повреждены кровля и фасад строения, а также находящийся внутри автомобиль. Кроме того, выбиты окна в доме, и перебита линия электропередачи, уточнил Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250725/komandir-2031484624.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков