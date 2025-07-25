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Житель Белгородской области получил ранение при атаке дрона ВСУ на гараж
Житель Белгородской области получил ранение при атаке дрона ВСУ на гараж - РИА Новости, 25.07.2025
Житель Белгородской области получил ранение при атаке дрона ВСУ на гараж
Житель поселка Уразово Белгородской области получил баротравму и термические ожоги в результате атаки украинского дрона на гараж, его доставляют в больницу,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:15:00+03:00
2025-07-25T18:15:00+03:00
2025-07-25T18:24:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Житель поселка Уразово Белгородской области получил баротравму и термические ожоги в результате атаки украинского дрона на гараж, его доставляют в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В поселке Уразово Валуйского округа в результате атаки дрона на гараж ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и термическим ожогом спины бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава региона добавил, что вследствие детонации повреждены кровля и фасад строения, а также находящийся внутри автомобиль. Кроме того, выбиты окна в доме, и перебита линия электропередачи, уточнил Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Житель Белгородской области получил ранение при атаке дрона ВСУ на гараж
Гладков: житель Уразово Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ на гараж