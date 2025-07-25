https://ria.ru/20250725/fsb-2031343563.html
ФСБ показала кадры задержания группы интернет-мошенников
ФСБ показала кадры задержания группы интернет-мошенников - РИА Новости, 25.07.2025
ФСБ показала кадры задержания группы интернет-мошенников
ФСБ РФ показала кадры задержания членов группы интернет-мошенников, использовавших возможности украинских колл-центров. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:41:00+03:00
2025-07-25T10:41:00+03:00
2025-07-25T10:41:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания членов группы интернет-мошенников, использовавших возможности украинских колл-центров. Ранее ФСБ сообщила об аресте 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и использовавшей возможности украинских колл-центров. На видео показан момент задержания злоумышленников сотрудниками спецслужбы. Также на кадрах можно увидеть изъятую компьютерную технику и средства связи, травматическое оружие и ювелирные украшения.
https://ria.ru/20250725/cherepovets-2031333153.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031337004_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_58dfade74620e7d6b597b475a461f22d.jpg
Кадры задержания группы мошенников, вымогавшей у россиян средства в особо крупном размере
ФСБ показала кадры задержания членов группы мошенников, вымогавшей у россиян средства в особо крупном размере
2025-07-25T10:41
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PT1M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала кадры задержания группы интернет-мошенников
ФСБ показала кадры задержания 19 интернет-мошенников