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ФСБ показала кадры задержания группы интернет-мошенников - РИА Новости, 25.07.2025
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10:41 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/fsb-2031343563.html
ФСБ показала кадры задержания группы интернет-мошенников
ФСБ показала кадры задержания группы интернет-мошенников - РИА Новости, 25.07.2025
ФСБ показала кадры задержания группы интернет-мошенников
ФСБ РФ показала кадры задержания членов группы интернет-мошенников, использовавших возможности украинских колл-центров. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:41:00+03:00
2025-07-25T10:41:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания членов группы интернет-мошенников, использовавших возможности украинских колл-центров. Ранее ФСБ сообщила об аресте 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и использовавшей возможности украинских колл-центров. На видео показан момент задержания злоумышленников сотрудниками спецслужбы. Также на кадрах можно увидеть изъятую компьютерную технику и средства связи, травматическое оружие и ювелирные украшения.
https://ria.ru/20250725/cherepovets-2031333153.html
россия
РИА Новости
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания группы мошенников, вымогавшей у россиян средства в особо крупном размере
ФСБ показала кадры задержания членов группы мошенников, вымогавшей у россиян средства в особо крупном размере
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала кадры задержания группы интернет-мошенников

ФСБ показала кадры задержания 19 интернет-мошенников

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания членов группы интернет-мошенников, использовавших возможности украинских колл-центров.
Ранее ФСБ сообщила об аресте 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и использовавшей возможности украинских колл-центров.
На видео показан момент задержания злоумышленников сотрудниками спецслужбы. Также на кадрах можно увидеть изъятую компьютерную технику и средства связи, травматическое оружие и ювелирные украшения.
Задержание руководителя колл-центра, который продавал данные россиян украинским мошенникам - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Череповце задержали мужчину, продававшего мошенникам персональные данные
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ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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