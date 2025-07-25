https://ria.ru/20250725/fsb-2031343563.html

ФСБ показала кадры задержания группы интернет-мошенников

ФСБ показала кадры задержания группы интернет-мошенников - РИА Новости, 25.07.2025

ФСБ показала кадры задержания группы интернет-мошенников

ФСБ РФ показала кадры задержания членов группы интернет-мошенников, использовавших возможности украинских колл-центров. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:41:00+03:00

2025-07-25T10:41:00+03:00

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происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания членов группы интернет-мошенников, использовавших возможности украинских колл-центров. Ранее ФСБ сообщила об аресте 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и использовавшей возможности украинских колл-центров. На видео показан момент задержания злоумышленников сотрудниками спецслужбы. Также на кадрах можно увидеть изъятую компьютерную технику и средства связи, травматическое оружие и ювелирные украшения.

https://ria.ru/20250725/cherepovets-2031333153.html

россия

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Варвара Скокшина

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Кадры задержания группы мошенников, вымогавшей у россиян средства в особо крупном размере ФСБ показала кадры задержания членов группы мошенников, вымогавшей у россиян средства в особо крупном размере 2025-07-25T10:41 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)