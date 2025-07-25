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ФСБ арестовала 19 членов группы дистанционных мошенников - РИА Новости, 25.07.2025
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09:57 25.07.2025 (обновлено: 10:16 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/fsb-2031332330.html
ФСБ арестовала 19 членов группы дистанционных мошенников
ФСБ арестовала 19 членов группы дистанционных мошенников - РИА Новости, 25.07.2025
ФСБ арестовала 19 членов группы дистанционных мошенников
Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и использовавшей возможности украинских колл-центров, сообщает в ЦОС... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:57:00+03:00
2025-07-25T10:16:00+03:00
россия
новосибирская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и использовавшей возможности украинских колл-центров, сообщает в ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность действующей в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае организованной группы лиц, причастной к дистанционному мошенничеству в отношении граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.Установлено, что данной группой через возможности украинских колл-центров у российских граждан на систематической основе вымогались денежные средства в особо крупном размере. По данным ФСБ, для реализации преступного умысла злоумышленниками в качестве пособников привлекались граждане России из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области.Отмечается, что по местам проживания задержанных изъяты компьютерная техника и средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, оттиски и печати юридических лиц, денежные средства и криптовалюта, также ювелирные украшения, расписки по долговым обязательствам, наркотические средства и дорогостоящие автомобили премиум-класса."Задокументирована причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у граждан России денежных средств на сумму более 200 миллионов рублей... Решением суда девятнадцати фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и одному – в виде ограничения свободы", - добавили в ФСБ.Ведомство отметило, что двум организаторам группы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), восемнадцати участникам группы предъявлены обвинения по ч. 3, ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе (преступной организации) УК России."Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности задержанных лиц, продолжаются", - добавляется в сообщении.В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.
https://ria.ru/20250723/moshenniki-2030833252.html
https://ria.ru/20250722/shtraf-2030694776.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Кадры задержания группы мошенников, вымогавшей у россиян средства в особо крупном размере
ФСБ показала кадры задержания членов группы мошенников, вымогавшей у россиян средства в особо крупном размере
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россия, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Новосибирская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ арестовала 19 членов группы дистанционных мошенников

ФСБ арестовала 19 членов группы мошенников, действовавшей в четырех регионах

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и использовавшей возможности украинских колл-центров, сообщает в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность действующей в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае организованной группы лиц, причастной к дистанционному мошенничеству в отношении граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Установлено, что данной группой через возможности украинских колл-центров у российских граждан на систематической основе вымогались денежные средства в особо крупном размере. По данным ФСБ, для реализации преступного умысла злоумышленниками в качестве пособников привлекались граждане России из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области.
Отмечается, что по местам проживания задержанных изъяты компьютерная техника и средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, оттиски и печати юридических лиц, денежные средства и криптовалюта, также ювелирные украшения, расписки по долговым обязательствам, наркотические средства и дорогостоящие автомобили премиум-класса.
"Задокументирована причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у граждан России денежных средств на сумму более 200 миллионов рублей... Решением суда девятнадцати фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и одному – в виде ограничения свободы", - добавили в ФСБ.
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Ведомство отметило, что двум организаторам группы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), восемнадцати участникам группы предъявлены обвинения по ч. 3, ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе (преступной организации) УК России.
"Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности задержанных лиц, продолжаются", - добавляется в сообщении.
В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.
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