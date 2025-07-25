https://ria.ru/20250725/fsb-2031332330.html

ФСБ арестовала 19 членов группы дистанционных мошенников

ФСБ арестовала 19 членов группы дистанционных мошенников - РИА Новости, 25.07.2025

ФСБ арестовала 19 членов группы дистанционных мошенников

Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и использовавшей возможности украинских колл-центров, сообщает в ЦОС... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:57:00+03:00

2025-07-25T09:57:00+03:00

2025-07-25T10:16:00+03:00

россия

новосибирская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и использовавшей возможности украинских колл-центров, сообщает в ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность действующей в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае организованной группы лиц, причастной к дистанционному мошенничеству в отношении граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.Установлено, что данной группой через возможности украинских колл-центров у российских граждан на систематической основе вымогались денежные средства в особо крупном размере. По данным ФСБ, для реализации преступного умысла злоумышленниками в качестве пособников привлекались граждане России из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области.Отмечается, что по местам проживания задержанных изъяты компьютерная техника и средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, оттиски и печати юридических лиц, денежные средства и криптовалюта, также ювелирные украшения, расписки по долговым обязательствам, наркотические средства и дорогостоящие автомобили премиум-класса."Задокументирована причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у граждан России денежных средств на сумму более 200 миллионов рублей... Решением суда девятнадцати фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и одному – в виде ограничения свободы", - добавили в ФСБ.Ведомство отметило, что двум организаторам группы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), восемнадцати участникам группы предъявлены обвинения по ч. 3, ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе (преступной организации) УК России."Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности задержанных лиц, продолжаются", - добавляется в сообщении.В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.

https://ria.ru/20250723/moshenniki-2030833252.html

https://ria.ru/20250722/shtraf-2030694776.html

https://ria.ru/20250707/moshenniki-2027590257.html

россия

новосибирская область

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Кадры задержания группы мошенников, вымогавшей у россиян средства в особо крупном размере ФСБ показала кадры задержания членов группы мошенников, вымогавшей у россиян средства в особо крупном размере 2025-07-25T09:57 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия