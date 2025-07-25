https://ria.ru/20250725/frantsiya-2031290419.html
Совет еврейских организаций Франции осудил намерение признать Палестину
Совет еврейских организаций Франции осудил намерение признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025
Совет еврейских организаций Франции осудил намерение признать Палестину
Представительный совет еврейских организаций Франции (CRIF) назвал намерение признать Палестину, о котором объявил президент страны Эммануэль Макрон, моральной... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:34:00+03:00
2025-07-25T02:34:00+03:00
2025-07-25T02:34:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Представительный совет еврейских организаций Франции (CRIF) назвал намерение признать Палестину, о котором объявил президент страны Эммануэль Макрон, моральной и дипломатической ошибкой. Ранее Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. "Объявление о признании палестинского государства без предварительных условий — это моральная ошибка, дипломатический провал и политическая угроза", - говорится в коммюнике. В совете заявили, что три месяца назад Макрон объявил, что рассматривает возможность признания палестинского государства при соблюдении ряда условий, в частности, освобождения заложников, все ещё удерживаемых в секторе Газа, и капитуляции движения ХАМАС. "Сегодня ни одно из этих условий не выполнено", - отмечают в CRIF.
https://ria.ru/20250725/frantsiya-2031285663.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, франция, эммануэль макрон, оон, хамас
В мире, Палестина, Франция, Эммануэль Макрон, ООН, ХАМАС
Совет еврейских организаций Франции осудил намерение признать Палестину
Совет еврейских организаций Франции назвал намерение признать Палестину ошибкой