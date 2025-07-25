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Совет еврейских организаций Франции осудил намерение признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025
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02:34 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/frantsiya-2031290419.html
Совет еврейских организаций Франции осудил намерение признать Палестину
Совет еврейских организаций Франции осудил намерение признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025
Совет еврейских организаций Франции осудил намерение признать Палестину
Представительный совет еврейских организаций Франции (CRIF) назвал намерение признать Палестину, о котором объявил президент страны Эммануэль Макрон, моральной... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:34:00+03:00
2025-07-25T02:34:00+03:00
в мире
палестина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Представительный совет еврейских организаций Франции (CRIF) назвал намерение признать Палестину, о котором объявил президент страны Эммануэль Макрон, моральной и дипломатической ошибкой. Ранее Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. "Объявление о признании палестинского государства без предварительных условий — это моральная ошибка, дипломатический провал и политическая угроза", - говорится в коммюнике. В совете заявили, что три месяца назад Макрон объявил, что рассматривает возможность признания палестинского государства при соблюдении ряда условий, в частности, освобождения заложников, все ещё удерживаемых в секторе Газа, и капитуляции движения ХАМАС. "Сегодня ни одно из этих условий не выполнено", - отмечают в CRIF.
https://ria.ru/20250725/frantsiya-2031285663.html
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в мире, палестина, франция, эммануэль макрон, оон, хамас
В мире, Палестина, Франция, Эммануэль Макрон, ООН, ХАМАС
Совет еврейских организаций Франции осудил намерение признать Палестину

Совет еврейских организаций Франции назвал намерение признать Палестину ошибкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Города мира. Париж. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Представительный совет еврейских организаций Франции (CRIF) назвал намерение признать Палестину, о котором объявил президент страны Эммануэль Макрон, моральной и дипломатической ошибкой.
Ранее Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
Председатель французской крайне правой партии Национальное объединение Жордан Барделла - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Лидер "Нацобъединения" раскритиковал решение Макрона о признании Палестины
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"Объявление о признании палестинского государства без предварительных условий — это моральная ошибка, дипломатический провал и политическая угроза", - говорится в коммюнике.
В совете заявили, что три месяца назад Макрон объявил, что рассматривает возможность признания палестинского государства при соблюдении ряда условий, в частности, освобождения заложников, все ещё удерживаемых в секторе Газа, и капитуляции движения ХАМАС.
"Сегодня ни одно из этих условий не выполнено", - отмечают в CRIF.
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В миреПалестинаФранцияЭммануэль МакронООНХАМАС
 
 
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