https://ria.ru/20250725/es-2031471068.html

Оказавшийся в центре скандала премьер Литвы проведет отпуск с пчелами

Оказавшийся в центре скандала премьер Литвы проведет отпуск с пчелами - РИА Новости, 25.07.2025

Оказавшийся в центре скандала премьер Литвы проведет отпуск с пчелами

Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, заявил, что РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:16:00+03:00

2025-07-25T17:16:00+03:00

2025-07-25T17:16:00+03:00

в мире

литва

гитанас науседа

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, заявил, что намерен провести их в отпуске с семьей и пчёлами. В четверг президент Литвы Гитанас Науседа дал Палуцкасу две недели на размышления о политическом будущем. Палуцкас отмечал, что не хочет уходить в отставку, а решение о его судьбе на посту должен принять парламент. "Это давно запланированный отпуск, мы будем отдыхать с семьёй... У меня же есть домашние дела и пчёлы, нужно собирать мёд, это очень обычные заботы. Я думаю, это логично", - приводит слова Палуцкаса портал 15min. В последние дни выяснилось, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки.

https://ria.ru/20250605/oborona-2021136979.html

литва

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в мире, литва, гитанас науседа