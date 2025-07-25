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Оказавшийся в центре скандала премьер Литвы проведет отпуск с пчелами - РИА Новости, 25.07.2025
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17:16 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/es-2031471068.html
Оказавшийся в центре скандала премьер Литвы проведет отпуск с пчелами
Оказавшийся в центре скандала премьер Литвы проведет отпуск с пчелами - РИА Новости, 25.07.2025
Оказавшийся в центре скандала премьер Литвы проведет отпуск с пчелами
Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, заявил, что РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:16:00+03:00
2025-07-25T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, заявил, что намерен провести их в отпуске с семьей и пчёлами. В четверг президент Литвы Гитанас Науседа дал Палуцкасу две недели на размышления о политическом будущем. Палуцкас отмечал, что не хочет уходить в отставку, а решение о его судьбе на посту должен принять парламент. "Это давно запланированный отпуск, мы будем отдыхать с семьёй... У меня же есть домашние дела и пчёлы, нужно собирать мёд, это очень обычные заботы. Я думаю, это логично", - приводит слова Палуцкаса портал 15min. В последние дни выяснилось, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки.
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в мире, литва, гитанас науседа
В мире, Литва, Гитанас Науседа
Оказавшийся в центре скандала премьер Литвы проведет отпуск с пчелами

Оказавшийся в центре скандала премьер Литвы Палуцкас проведет отпуск с пчелами

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, заявил, что намерен провести их в отпуске с семьей и пчёлами.
В четверг президент Литвы Гитанас Науседа дал Палуцкасу две недели на размышления о политическом будущем. Палуцкас отмечал, что не хочет уходить в отставку, а решение о его судьбе на посту должен принять парламент.
"Это давно запланированный отпуск, мы будем отдыхать с семьёй... У меня же есть домашние дела и пчёлы, нужно собирать мёд, это очень обычные заботы. Я думаю, это логично", - приводит слова Палуцкаса портал 15min.
В последние дни выяснилось, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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В миреЛитваГитанас Науседа
 
 
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