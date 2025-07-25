https://ria.ru/20250725/energodar-2031424333.html

ВСУ обстреляли жилую застройку в Энергодаре

ВСУ обстреляли жилую застройку в Энергодаре - РИА Новости, 25.07.2025

ВСУ обстреляли жилую застройку в Энергодаре

ВСУ обстреляли жилую застройку города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, повреждены гражданские автомобили и многоквартирные дома, сообщил глава города Максим РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:42:00+03:00

2025-07-25T14:42:00+03:00

2025-07-25T14:58:00+03:00

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. ВСУ обстреляли жилую застройку города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, повреждены гражданские автомобили и многоквартирные дома, сообщил глава города Максим Пухов.Ранее в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела Энергодара два человека погибли и двое ранены."В результате беспринципного артобстрела украинскими террористами по жилой застройке города погибли два человека. Мужчина и женщина скончались на месте. Повреждения получили гражданские автомобили и многоквартирные дома: выбиты стекла, пробиты стены и перекрытия квартир", - написал Пухов в своем Telegram-канале.По его словам, удары пришлись по самому сердцу мирного города, по местам, где гуляют дети и живут обычные люди."Это акт запредельной жестокости и бесчеловечности. Такие действия — зло в квадрате. Они не имеют оправдания и никогда не будут забыты. Те, кто отдал приказ и кто нажал на спуск, совершили преступление против самой человечности. Уверен: это зло будет наказано. Рано или поздно справедливость восторжествует, и каждый причастный к этой трагедии понесет заслуженное возмездие. Мир не может и не должен мириться с подобной варварской жестокостью", - подчеркнул мэр города.

https://ria.ru/20250719/obstrel-2030155914.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, вооруженные силы украины, происшествия