https://ria.ru/20250725/energodar-2031371857.html
ВСУ обстреляли Энергодар
ВСУ обстреляли Энергодар - РИА Новости, 25.07.2025
ВСУ обстреляли Энергодар
ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, горожан просят оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить, сообщает мэр города Максим РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:17:00+03:00
2025-07-25T12:17:00+03:00
2025-07-25T12:19:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
энергодар
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, горожан просят оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить, сообщает мэр города Максим Пухов."ВСУ ведут артобстрел города! Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие". - написал Пухов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы украины, энергодар
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Энергодар