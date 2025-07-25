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ВСУ обстреляли Энергодар - РИА Новости, 25.07.2025
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12:17 25.07.2025 (обновлено: 12:19 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/energodar-2031371857.html
ВСУ обстреляли Энергодар
ВСУ обстреляли Энергодар - РИА Новости, 25.07.2025
ВСУ обстреляли Энергодар
ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, горожан просят оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить, сообщает мэр города Максим РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:17:00+03:00
2025-07-25T12:19:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
энергодар
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, горожан просят оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить, сообщает мэр города Максим Пухов."ВСУ ведут артобстрел города! Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие". - написал Пухов в своем Telegram-канале.
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происшествия, вооруженные силы украины, энергодар
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Энергодар
ВСУ обстреляли Энергодар

ВСУ начали артиллерийский обстрел города-спутника ЗАЭС Энергодара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, горожан просят оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить, сообщает мэр города Максим Пухов.
"ВСУ ведут артобстрел города! Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие". - написал Пухов в своем Telegram-канале.
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