https://ria.ru/20250725/energodar-2031371857.html

ВСУ обстреляли Энергодар

ВСУ обстреляли Энергодар - РИА Новости, 25.07.2025

ВСУ обстреляли Энергодар

ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, горожан просят оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить, сообщает мэр города Максим РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:17:00+03:00

2025-07-25T12:17:00+03:00

2025-07-25T12:19:00+03:00

происшествия

вооруженные силы украины

энергодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, горожан просят оставаться в безопасных местах, на улицу не выходить, сообщает мэр города Максим Пухов."ВСУ ведут артобстрел города! Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие". - написал Пухов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вооруженные силы украины, энергодар