https://ria.ru/20250725/elementy-2031341921.html
Следователи изымают элементы Ан-24, упавшего в Приамурье
Следователи изымают элементы Ан-24, упавшего в Приамурье - РИА Новости, 25.07.2025
Следователи изымают элементы Ан-24, упавшего в Приамурье
Следователи на месте крушения Ан-24 в Приамурье изымают элементы судна, представляющие следственный интерес, сообщает Восточное МСУТ СК России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:31:00+03:00
2025-07-25T10:31:00+03:00
2025-07-25T10:31:00+03:00
происшествия
россия
тында
благовещенск
алексей александров
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031340590_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c60d269684ca3593eea3354029eb81e6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Следователи на месте крушения Ан-24 в Приамурье изымают элементы судна, представляющие следственный интерес, сообщает Восточное МСУТ СК России. "В настоящее время на месте крушения самолета работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты Восточного МСУТ СК России, сотрудники Главного управления криминалистики СК России. Сотрудниками СК России на месте фиксируются следы, изымаются элементы воздушного судна", - говорится в сообщении. На видео в Telegram-канале управления руководитель отдела криминалистики Восточного МСУТ СК России Станислав Асташенко отметил, что измаются элементы судна, представляющие следственный интерес. На место происшествия прибыл руководитель Восточного МСУТ СК России Алексей Александров. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250725/krushenie-2031302879.html
россия
тында
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031340590_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5b07d3d38e6e229a85af5679f6cc0ed0.jpg
Работа следователей на месте крушения Ан-24 в Приамурье
Специалисты на месте крушения Ан-24 в Приамурье изымают части самолета, представляющие следственный интерес, сообщает Восточное МСУТ СК
2025-07-25T10:31
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тында, благовещенск, алексей александров, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Происшествия, Россия, Тында, Благовещенск, Алексей Александров, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Следователи изымают элементы Ан-24, упавшего в Приамурье
Следователи на месте крушения Ан-24 в Амурской области изымают элементы судна