https://ria.ru/20250725/elementy-2031341921.html

Следователи изымают элементы Ан-24, упавшего в Приамурье

Следователи изымают элементы Ан-24, упавшего в Приамурье - РИА Новости, 25.07.2025

Следователи изымают элементы Ан-24, упавшего в Приамурье

Следователи на месте крушения Ан-24 в Приамурье изымают элементы судна, представляющие следственный интерес, сообщает Восточное МСУТ СК России. РИА Новости, 25.07.2025

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происшествия

россия

тында

благовещенск

алексей александров

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Следователи на месте крушения Ан-24 в Приамурье изымают элементы судна, представляющие следственный интерес, сообщает Восточное МСУТ СК России. "В настоящее время на месте крушения самолета работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты Восточного МСУТ СК России, сотрудники Главного управления криминалистики СК России. Сотрудниками СК России на месте фиксируются следы, изымаются элементы воздушного судна", - говорится в сообщении. На видео в Telegram-канале управления руководитель отдела криминалистики Восточного МСУТ СК России Станислав Асташенко отметил, что измаются элементы судна, представляющие следственный интерес. На место происшествия прибыл руководитель Восточного МСУТ СК России Алексей Александров. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250725/krushenie-2031302879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте крушения Ан-24 в Приамурье Специалисты на месте крушения Ан-24 в Приамурье изымают части самолета, представляющие следственный интерес, сообщает Восточное МСУТ СК 2025-07-25T10:31 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, тында, благовещенск, алексей александров, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24