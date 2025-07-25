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Один из акционеров "Яндекса" стал владельцем 27,71 процента в Ozon - РИА Новости, 25.07.2025
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16:14 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031453369.html
Один из акционеров "Яндекса" стал владельцем 27,71 процента в Ozon
Один из акционеров "Яндекса" стал владельцем 27,71 процента в Ozon - РИА Новости, 25.07.2025
Один из акционеров "Яндекса" стал владельцем 27,71 процента в Ozon
Один из акционеров "Яндекса" Александр Чачава стал владельцем 27,71% в Ozon - его структуры приобрели компанию АО "О23", говорится в сообщении маркетплейса. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:14:00+03:00
2025-07-25T16:14:00+03:00
экономика
россия
ozon
яндекс
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один из акционеров "Яндекса" Александр Чачава стал владельцем 27,71% в Ozon - его структуры приобрели компанию АО "О23", говорится в сообщении маркетплейса. "Ozon объявляет о приобретении структурами Александра Чачавы компании АО "О23". АО "О23" является акционером Ozon и владеет 59 830 028 обыкновенных акций и 1 акцией класса А (27,71% капитала Ozon)", - сказано в сообщении. Структура Чачавы владеет долей в 16,03% в капитале "Яндекса". Как отметил акционер, приобретение доли в Оzon является качественной портфельной инвестицией и знаковым событием в его профессиональной деятельности. "Данное решение отражает уверенность в потенциале роста компании и ее способности укреплять лидирующие позиции на развивающемся рынке", — добавил основатель венчурного фонда LETA Capital, соучредитель IT-компании PRO32 Чачава, его слова приведены в релизе. "Мы рады приветствовать Александра Чачаву в числе акционеров Ozon. Александр – один из самых опытных в России венчурных инвесторов, его компетенции в работе на рынках капитала и развитии IT-проектов международного уровня будут способствовать укреплению позиций компании", – прокомментировали в Ozon.
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экономика, россия, ozon, яндекс
Экономика, Россия, Ozon, Яндекс
Один из акционеров "Яндекса" стал владельцем 27,71 процента в Ozon

Один из акционеров "Яндекса" Чачава стал владельцем 27,71% в Ozon

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Ozon
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один из акционеров "Яндекса" Александр Чачава стал владельцем 27,71% в Ozon - его структуры приобрели компанию АО "О23", говорится в сообщении маркетплейса.
"Ozon объявляет о приобретении структурами Александра Чачавы компании АО "О23". АО "О23" является акционером Ozon и владеет 59 830 028 обыкновенных акций и 1 акцией класса А (27,71% капитала Ozon)", - сказано в сообщении.
Структура Чачавы владеет долей в 16,03% в капитале "Яндекса".
Как отметил акционер, приобретение доли в Оzon является качественной портфельной инвестицией и знаковым событием в его профессиональной деятельности. "Данное решение отражает уверенность в потенциале роста компании и ее способности укреплять лидирующие позиции на развивающемся рынке", — добавил основатель венчурного фонда LETA Capital, соучредитель IT-компании PRO32 Чачава, его слова приведены в релизе.
"Мы рады приветствовать Александра Чачаву в числе акционеров Ozon. Александр – один из самых опытных в России венчурных инвесторов, его компетенции в работе на рынках капитала и развитии IT-проектов международного уровня будут способствовать укреплению позиций компании", – прокомментировали в Ozon.
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