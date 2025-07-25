https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031445254.html
Набиуллина рассказала о привлекательности депозитов для россиян
Набиуллина рассказала о привлекательности депозитов для россиян - РИА Новости, 25.07.2025
Набиуллина рассказала о привлекательности депозитов для россиян
Депозиты останутся привлекательными для россиян еще долгое время, несмотря на снижение ставки по вкладам будут выше инфляции, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:45:00+03:00
2025-07-25T15:45:00+03:00
2025-07-25T15:45:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депозиты останутся привлекательными для россиян еще долгое время, несмотря на снижение ставки по вкладам будут выше инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. "Депозиты, на наш взгляд, останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ключевой ставки, потому что мы будем снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции. Мы будем исходить из того, что ставки по депозитам будут оставаться выше инфляции, то есть они позволят обеспечить сохранность от обесценения из-за инфляции сбережений граждан, но решение, конечно, будет принимать каждый", - сказала Набиуллина. Совет директоров Банка России ранее в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 18% годовых с 20%. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидало именно такого решения, часть экспертов при этом допускала снижение лишь до 18,5-19%.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Набиуллина рассказала о привлекательности депозитов для россиян
Набиуллина: депозиты останутся привлекательными для россиян еще долгое время