https://ria.ru/20250725/dubna-2031479514.html

Резиденты ОЭЗ "Дубна" вложили около 20,9 миллиарда рублей в IT-проекты

Резиденты ОЭЗ "Дубна" вложили около 20,9 миллиарда рублей в IT-проекты - РИА Новости, 25.07.2025

Резиденты ОЭЗ "Дубна" вложили около 20,9 миллиарда рублей в IT-проекты

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Подмосковье вложили около 20,9 миллиарда рублей в IT-проекты, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:34:00+03:00

2025-07-25T17:34:00+03:00

2025-07-25T17:34:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

московская область (подмосковье)

it-индустрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968835090_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_1680e55364bcf5b6c31c3a6a65e6f135.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Подмосковье вложили около 20,9 миллиарда рублей в IT-проекты, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ОЭЗ "Дубна" зарегистрировано более 160 компаний, 41 из них относится к IT-кластеру. "Сегодня 41 резидент ОЭЗ "Дубна" реализует проекты в сфере информационных технологий и входит в IT-кластер площадки. Общий объем осуществленных инвестиций в проекты этих компаний – 20,9 миллиарда рублей", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Он добавила, что почти 1 тысяча рабочих мест появились на предприятиях. Это около 10% всех рабочих мест, существующих в особой экономической зоне. По данным ведомства, важным направлением в ИТ-сфере является создание центров обработки данных (ЦОД). В настоящее время в ОЭЗ строят два ЦОД. Компании уже вложили больше 16 миллиардов рублей, будет создано 125 высокопроизводительных рабочих мест. Реализация таких масштабных ИТ-проектов повышает привлекательность ОЭЗ "Дубна" для ИТ-компаний и стартапов, которые получат доступ к передовым технологиям и инфраструктуре. Генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев указал, что ОЭЗ "Дубна" подойдет инвесторам, осуществляющим собственные разработки в разных сферах. Резидентом может стать как крупное предприятие, так и объект малого и среднего предпринимательства. Он подчеркнул, что IT-сфера сейчас ключевая для бизнеса. Это подтверждается созданными рабочими местами и долей инвестиций: около 20% всех вложений компаний зоны за все время пришлось на IT-кластер.

https://ria.ru/20250724/dubna-2031170992.html

https://ria.ru/20250722/investitsii-2030659642.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), it-индустрия