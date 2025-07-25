https://ria.ru/20250725/dubna-2031479514.html
Резиденты ОЭЗ "Дубна" вложили около 20,9 миллиарда рублей в IT-проекты
Резиденты ОЭЗ "Дубна" вложили около 20,9 миллиарда рублей в IT-проекты - РИА Новости, 25.07.2025
Резиденты ОЭЗ "Дубна" вложили около 20,9 миллиарда рублей в IT-проекты
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Подмосковье вложили около 20,9 миллиарда рублей в IT-проекты, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Подмосковье вложили около 20,9 миллиарда рублей в IT-проекты, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ОЭЗ "Дубна" зарегистрировано более 160 компаний, 41 из них относится к IT-кластеру. "Сегодня 41 резидент ОЭЗ "Дубна" реализует проекты в сфере информационных технологий и входит в IT-кластер площадки. Общий объем осуществленных инвестиций в проекты этих компаний – 20,9 миллиарда рублей", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Он добавила, что почти 1 тысяча рабочих мест появились на предприятиях. Это около 10% всех рабочих мест, существующих в особой экономической зоне. По данным ведомства, важным направлением в ИТ-сфере является создание центров обработки данных (ЦОД). В настоящее время в ОЭЗ строят два ЦОД. Компании уже вложили больше 16 миллиардов рублей, будет создано 125 высокопроизводительных рабочих мест. Реализация таких масштабных ИТ-проектов повышает привлекательность ОЭЗ "Дубна" для ИТ-компаний и стартапов, которые получат доступ к передовым технологиям и инфраструктуре. Генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев указал, что ОЭЗ "Дубна" подойдет инвесторам, осуществляющим собственные разработки в разных сферах. Резидентом может стать как крупное предприятие, так и объект малого и среднего предпринимательства. Он подчеркнул, что IT-сфера сейчас ключевая для бизнеса. Это подтверждается созданными рабочими местами и долей инвестиций: около 20% всех вложений компаний зоны за все время пришлось на IT-кластер.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), it-индустрия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), IT-индустрия
Резиденты ОЭЗ "Дубна" вложили около 20,9 миллиарда рублей в IT-проекты
Порядка 20,9 млрд рублей инвестировали в IT-проекты в подмосковной ОЭЗ "Дубна"
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Подмосковье вложили около 20,9 миллиарда рублей в IT-проекты, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ОЭЗ "Дубна" зарегистрировано более 160 компаний, 41 из них относится к IT-кластеру.
"Сегодня 41 резидент ОЭЗ "Дубна" реализует проекты в сфере информационных технологий и входит в IT-кластер площадки. Общий объем осуществленных инвестиций в проекты этих компаний – 20,9 миллиарда рублей", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Он добавила, что почти 1 тысяча рабочих мест появились на предприятиях. Это около 10% всех рабочих мест, существующих в особой экономической зоне.
По данным ведомства, важным направлением в ИТ-сфере является создание центров обработки данных (ЦОД). В настоящее время в ОЭЗ строят два ЦОД. Компании уже вложили больше 16 миллиардов рублей, будет создано 125 высокопроизводительных рабочих мест. Реализация таких масштабных ИТ-проектов повышает привлекательность ОЭЗ "Дубна" для ИТ-компаний и стартапов, которые получат доступ к передовым технологиям и инфраструктуре.
Генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев указал, что ОЭЗ "Дубна" подойдет инвесторам, осуществляющим собственные разработки в разных сферах. Резидентом может стать как крупное предприятие, так и объект малого и среднего предпринимательства.
Он подчеркнул, что IT-сфера сейчас ключевая для бизнеса. Это подтверждается созданными рабочими местами и долей инвестиций: около 20% всех вложений компаний зоны за все время пришлось на IT-кластер.