https://ria.ru/20250725/dron-2031527975.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 25.07.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

Мужчина ранен вследствие удара украинского FPV-дрона по автомобилю в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T20:12:00+03:00

2025-07-25T20:12:00+03:00

2025-07-25T20:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Мужчина ранен вследствие удара украинского FPV-дрона по автомобилю в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Грузское Борисовского района мужчина ранен вследствие удара FPV-дрона по автомобилю. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями он доставлен в Борисовскую ЦРБ. Для продолжения лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины