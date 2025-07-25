https://ria.ru/20250725/dron-2031527975.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 25.07.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина
Мужчина ранен вследствие удара украинского FPV-дрона по автомобилю в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T20:12:00+03:00
2025-07-25T20:12:00+03:00
2025-07-25T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Мужчина ранен вследствие удара украинского FPV-дрона по автомобилю в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Грузское Борисовского района мужчина ранен вследствие удара FPV-дрона по автомобилю. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями он доставлен в Борисовскую ЦРБ. Для продолжения лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина
Гладков: мужчина ранен при ударе БПЛА ВСУ по машине в белгородском селе Грузское