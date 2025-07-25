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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 25.07.2025
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в пятницу утром выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Киевскому району Донецка, сообщили в управлении... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:31:00+03:00
2025-07-25T12:31:00+03:00
2025-07-25T12:31:00+03:00
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Киевскому району Донецка, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.Ранее сотрудник Следственного комитета России сообщил журналистам, что украинские военные атаковали Донецк с применением американской РСЗО HIMARS, повреждено административное здание шахты "Засядько" в Киевском районе города. По данным корреспондента РИА Новости, также повреждены также не менее пяти гражданских автомобилей. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.05 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Киевский район): четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, украина, донецкая народная республика
Происшествия, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка