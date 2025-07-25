https://ria.ru/20250725/donetsk-2031376191.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 25.07.2025

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в пятницу утром выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Киевскому району Донецка, сообщили в управлении... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:31:00+03:00

2025-07-25T12:31:00+03:00

2025-07-25T12:31:00+03:00

происшествия

донецк

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Киевскому району Донецка, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.Ранее сотрудник Следственного комитета России сообщил журналистам, что украинские военные атаковали Донецк с применением американской РСЗО HIMARS, повреждено административное здание шахты "Засядько" в Киевском районе города. По данным корреспондента РИА Новости, также повреждены также не менее пяти гражданских автомобилей. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.05 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Киевский район): четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.

https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, донецк, украина, донецкая народная республика