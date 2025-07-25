https://ria.ru/20250725/donetsk-2031349331.html

ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS

ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS - РИА Новости, 25.07.2025

ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS

Украинские военные атаковали Донецк с применением американской РСЗО HIMARS, повреждено здание шахты, заявил журналистам сотрудник Следственного комитета России. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:59:00+03:00

2025-07-25T10:59:00+03:00

2025-07-25T10:59:00+03:00

донецк

россия

нато

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031348232_40:0:819:438_1920x0_80_0_0_fdfa1fe0a81f2b00fafbb87b109a873b.jpg

ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские военные атаковали Донецк с применением американской РСЗО HIMARS, повреждено здание шахты, заявил журналистам сотрудник Следственного комитета России. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получило административное здание шахты "Засядько" в Киевском районе Донецка. Это свидетельствует о том, что противник вел огонь по мирному району, где отсутствует вооружение и военная техника. Кроме того, на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО образца стран НАТО - РСЗО HIMARS", - сказал сотрудник СК РФ. Как передает корреспондент РИА Новости, повреждены также не менее 5 гражданских автомобилей. На месте обстрела найдены множество осколков американской ракеты, в том числе и с маркировкой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, россия, нато, следственный комитет россии (ск рф)