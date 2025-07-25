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ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS - РИА Новости, 25.07.2025
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10:59 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/donetsk-2031349331.html
ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS
ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS - РИА Новости, 25.07.2025
ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS
Украинские военные атаковали Донецк с применением американской РСЗО HIMARS, повреждено здание шахты, заявил журналистам сотрудник Следственного комитета России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:59:00+03:00
2025-07-25T10:59:00+03:00
донецк
россия
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские военные атаковали Донецк с применением американской РСЗО HIMARS, повреждено здание шахты, заявил журналистам сотрудник Следственного комитета России. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получило административное здание шахты "Засядько" в Киевском районе Донецка. Это свидетельствует о том, что противник вел огонь по мирному району, где отсутствует вооружение и военная техника. Кроме того, на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО образца стран НАТО - РСЗО HIMARS", - сказал сотрудник СК РФ. Как передает корреспондент РИА Новости, повреждены также не менее 5 гражданских автомобилей. На месте обстрела найдены множество осколков американской ракеты, в том числе и с маркировкой.
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донецк, россия, нато, следственный комитет россии (ск рф)
Донецк, Россия, НАТО, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS

В Донецке при атаке ВСУ с применением HIMARS повреждено здание шахты

© Фото : соцсетиМомент удара ВСУ по Донецку. 25 июля 2025
Момент удара ВСУ по Донецку. 25 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : соцсети
Момент удара ВСУ по Донецку. 25 июля 2025
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские военные атаковали Донецк с применением американской РСЗО HIMARS, повреждено здание шахты, заявил журналистам сотрудник Следственного комитета России.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получило административное здание шахты "Засядько" в Киевском районе Донецка. Это свидетельствует о том, что противник вел огонь по мирному району, где отсутствует вооружение и военная техника. Кроме того, на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО образца стран НАТО - РСЗО HIMARS", - сказал сотрудник СК РФ.
Как передает корреспондент РИА Новости, повреждены также не менее 5 гражданских автомобилей. На месте обстрела найдены множество осколков американской ракеты, в том числе и с маркировкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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ДонецкРоссияНАТОСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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