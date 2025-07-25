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ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS
ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS - РИА Новости, 25.07.2025
ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS
Украинские военные атаковали Донецк с применением американской РСЗО HIMARS, повреждено здание шахты, заявил журналистам сотрудник Следственного комитета России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:59:00+03:00
2025-07-25T10:59:00+03:00
2025-07-25T10:59:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские военные атаковали Донецк с применением американской РСЗО HIMARS, повреждено здание шахты, заявил журналистам сотрудник Следственного комитета России. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получило административное здание шахты "Засядько" в Киевском районе Донецка. Это свидетельствует о том, что противник вел огонь по мирному району, где отсутствует вооружение и военная техника. Кроме того, на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО образца стран НАТО - РСЗО HIMARS", - сказал сотрудник СК РФ. Как передает корреспондент РИА Новости, повреждены также не менее 5 гражданских автомобилей. На месте обстрела найдены множество осколков американской ракеты, в том числе и с маркировкой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, россия, нато, следственный комитет россии (ск рф)
Донецк, Россия, НАТО, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS
В Донецке при атаке ВСУ с применением HIMARS повреждено здание шахты