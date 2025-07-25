https://ria.ru/20250725/donetsk-2031340171.html

Волонтеры из Ливана посетили Донецк в рамках гуманитарной миссии

Волонтеры из Ливана посетили Донецк в рамках гуманитарной миссии - РИА Новости, 25.07.2025

Волонтеры из Ливана посетили Донецк в рамках гуманитарной миссии

Делегация волонтеров из Ливана посетила Донецк в рамках гуманитарной миссии, рассказал РИА Новости представитель Российско-Ливанского комитета солидарности... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:26:00+03:00

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2025-07-25T10:26:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 июля - РИА Новости. Делегация волонтеров из Ливана посетила Донецк в рамках гуманитарной миссии, рассказал РИА Новости представитель Российско-Ливанского комитета солидарности Мостафа Габура. В рамках четырехдневной поездки волонтеры посетили восстановленные школы Волновахи, Мариуполя, завод "Азовсталь" и ожоговый медицинский центр в Донецке. "Акция называется "Мост солидарности Ливан-Донбасс"... Мы привезли с собой около 13 тонн (гуманитарной помощи - ред.). Там консервы в основном, потому что консервы не испортятся сразу. Сахар, тушенка, кофе, вафли. Мы еще взяли с собой лекарства, хотим оставить в аптеках... Россия отправила нам помощь. Россия отправила почти пять полных самолетов в Ливан. После того, как у нас закончилась война, мы хотим вернуть долг России", - сказал Габура. По его словам, эта акция будет продолжаться, пока не будет мира в ДНР, ЛНР и новых территориях.

https://ria.ru/20250724/predlozheniya-2031079620.html

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ливан, донецк, россия