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Волонтеры из Ливана посетили Донецк в рамках гуманитарной миссии - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/donetsk-2031340171.html
Волонтеры из Ливана посетили Донецк в рамках гуманитарной миссии
Волонтеры из Ливана посетили Донецк в рамках гуманитарной миссии - РИА Новости, 25.07.2025
Волонтеры из Ливана посетили Донецк в рамках гуманитарной миссии
Делегация волонтеров из Ливана посетила Донецк в рамках гуманитарной миссии, рассказал РИА Новости представитель Российско-Ливанского комитета солидарности... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:26:00+03:00
2025-07-25T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
ливан
донецк
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ДОНЕЦК, 25 июля - РИА Новости. Делегация волонтеров из Ливана посетила Донецк в рамках гуманитарной миссии, рассказал РИА Новости представитель Российско-Ливанского комитета солидарности Мостафа Габура. В рамках четырехдневной поездки волонтеры посетили восстановленные школы Волновахи, Мариуполя, завод "Азовсталь" и ожоговый медицинский центр в Донецке. "Акция называется "Мост солидарности Ливан-Донбасс"... Мы привезли с собой около 13 тонн (гуманитарной помощи - ред.). Там консервы в основном, потому что консервы не испортятся сразу. Сахар, тушенка, кофе, вафли. Мы еще взяли с собой лекарства, хотим оставить в аптеках... Россия отправила нам помощь. Россия отправила почти пять полных самолетов в Ливан. После того, как у нас закончилась война, мы хотим вернуть долг России", - сказал Габура. По его словам, эта акция будет продолжаться, пока не будет мира в ДНР, ЛНР и новых территориях.
https://ria.ru/20250724/predlozheniya-2031079620.html
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ливан, донецк, россия
Специальная военная операция на Украине, Ливан, Донецк, Россия
Волонтеры из Ливана посетили Донецк в рамках гуманитарной миссии

Делегация волонтеров из Ливана посетила Донецк в рамках гуманитарной миссии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка
Последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июля - РИА Новости. Делегация волонтеров из Ливана посетила Донецк в рамках гуманитарной миссии, рассказал РИА Новости представитель Российско-Ливанского комитета солидарности Мостафа Габура.
В рамках четырехдневной поездки волонтеры посетили восстановленные школы Волновахи, Мариуполя, завод "Азовсталь" и ожоговый медицинский центр в Донецке.
"Акция называется "Мост солидарности Ливан-Донбасс"... Мы привезли с собой около 13 тонн (гуманитарной помощи - ред.). Там консервы в основном, потому что консервы не испортятся сразу. Сахар, тушенка, кофе, вафли. Мы еще взяли с собой лекарства, хотим оставить в аптеках... Россия отправила нам помощь. Россия отправила почти пять полных самолетов в Ливан. После того, как у нас закончилась война, мы хотим вернуть долг России", - сказал Габура.
По его словам, эта акция будет продолжаться, пока не будет мира в ДНР, ЛНР и новых территориях.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Вчера, 11:12
 
Специальная военная операция на УкраинеЛиванДонецкРоссия
 
 
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