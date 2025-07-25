https://ria.ru/20250725/don-2031405648.html

Глава Минприроды назвал меры, которые спасут Дон от обмеления

Глава Минприроды назвал меры, которые спасут Дон от обмеления - РИА Новости, 25.07.2025

Глава Минприроды назвал меры, которые спасут Дон от обмеления

Строительство Багаевского гидроузла, рыбоходного канала, реконструкция Донского магистрального канала и мелиоративных систем должны спасти реку Дон от... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:53:00+03:00

2025-07-25T13:53:00+03:00

2025-07-25T13:53:00+03:00

дон

россия

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Строительство Багаевского гидроузла, рыбоходного канала, реконструкция Донского магистрального канала и мелиоративных систем должны спасти реку Дон от обмеления, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Хочу коснуться реки Дон. У нас есть разработанный план мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки до 2030 года", - сказал Козлов на экспертной сессии “Как удержать мировой водный баланс?” международной экологической конференции. Он уточнил, что план оздоровления Дона включает строительство Багаевского гидроузла, реконструкцию Донского магистрального канала, реконструкцию мелиоративных систем и строительство рыбоходного канала. "Эти комплексные работы одной реки Дон, которые нам необходимо будет выполнить, они спасут ее и обеспечат нормальное функционирование жизнедеятельности людей, которые живут на берегах", - добавил министр. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах. В него входят шесть направлений, в том числе проект "Вода России", направленный на оздоровление рек и озер,

https://ria.ru/20250724/park-2031027823.html

https://ria.ru/20250725/mishustin-2031315778.html

дон

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дон, россия, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)