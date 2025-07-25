https://ria.ru/20250725/dom-2031374655.html

Дом в Саратове, где произошел взрыв газа, не был аварийным

Дом в Саратове, где произошел взрыв газа, не был аварийным - РИА Новости, 25.07.2025

Дом в Саратове, где произошел взрыв газа, не был аварийным

Десятиэтажный жилой дом в Саратове, в котором произошел взрыв газовоздушной смеси, был построен в 2009 году, а его состояние оценивалось как исправное,... РИА Новости, 25.07.2025

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происшествия

россия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Десятиэтажный жилой дом в Саратове, в котором произошел взрыв газовоздушной смеси, был построен в 2009 году, а его состояние оценивалось как исправное, аварийного статуса не было, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7 по 10 этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. Как следует из данных, имеющихся в распоряжении агентства, дом по улице Блинова был введен в эксплуатацию в 2009 году, в нем пять подъездов, в которых расположено 195 квартир. Дом является типовым панельным с железобетонными перекрытиями и подключен к центральном газоснабжению. Статус дома – исправный.

https://ria.ru/20250716/prichina-2029444444.html

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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове 2025-07-25T12:24 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове