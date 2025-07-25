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Дом в Саратове, где произошел взрыв газа, не был аварийным
Дом в Саратове, где произошел взрыв газа, не был аварийным - РИА Новости, 25.07.2025
Дом в Саратове, где произошел взрыв газа, не был аварийным
Десятиэтажный жилой дом в Саратове, в котором произошел взрыв газовоздушной смеси, был построен в 2009 году, а его состояние оценивалось как исправное,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:24:00+03:00
2025-07-25T12:24:00+03:00
2025-07-25T13:52:00+03:00
происшествия
россия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Десятиэтажный жилой дом в Саратове, в котором произошел взрыв газовоздушной смеси, был построен в 2009 году, а его состояние оценивалось как исправное, аварийного статуса не было, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с 7 по 10 этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. Как следует из данных, имеющихся в распоряжении агентства, дом по улице Блинова был введен в эксплуатацию в 2009 году, в нем пять подъездов, в которых расположено 195 квартир. Дом является типовым панельным с железобетонными перекрытиями и подключен к центральном газоснабжению. Статус дома – исправный.
https://ria.ru/20250716/prichina-2029444444.html
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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
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РИА Новости
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происшествия, россия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Россия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Дом в Саратове, где произошел взрыв газа, не был аварийным
Жилой дом в Саратове, в котором произошел взрыв газа, был построен в 2009 году