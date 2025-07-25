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В жилом доме в Саратове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.07.2025
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11:33 25.07.2025 (обновлено: 13:31 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/dom-2031358179.html
В жилом доме в Саратове прогремел взрыв
В жилом доме в Саратове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.07.2025
В жилом доме в Саратове прогремел взрыв
В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, заявили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 25.07.2025
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саратов
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, заявили в региональном главке МЧС.Сообщение поступило в 12.12 (11.12 мск)."Саратов, улица Блинова, 4, произошел хлопок в подъезде жилого 10-этажного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. Дальнейшая информация уточняется", — сказали журналистам в пресс-службе главка.Происшествие произошло из-за взрыва газа. Три человека погибли.По данным Telegram-канала Shot, есть угроза обрушения остальной части дома. Официального подтверждения этой информации нет.Прокуратура организовала проверку.
https://ria.ru/20250724/pozhar-2031115664.html
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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове
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саратов, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Саратов, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В жилом доме в Саратове прогремел взрыв

В подъезде многоквартирного дома в Саратове прогремел взрыв

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САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, заявили в региональном главке МЧС.
Сообщение поступило в 12.12 (11.12 мск).
"Саратов, улица Блинова, 4, произошел хлопок в подъезде жилого 10-этажного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. Дальнейшая информация уточняется", — сказали журналистам в пресс-службе главка.
Происшествие произошло из-за взрыва газа. Три человека погибли.
По данным Telegram-канала Shot, есть угроза обрушения остальной части дома. Официального подтверждения этой информации нет.
Прокуратура организовала проверку.
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СаратовПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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