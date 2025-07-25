https://ria.ru/20250725/dom-2031358179.html

В жилом доме в Саратове прогремел взрыв

В жилом доме в Саратове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.07.2025

В жилом доме в Саратове прогремел взрыв

В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, заявили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 25.07.2025

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саратов

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. В подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове прогремел взрыв, заявили в региональном главке МЧС.Сообщение поступило в 12.12 (11.12 мск)."Саратов, улица Блинова, 4, произошел хлопок в подъезде жилого 10-этажного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. Дальнейшая информация уточняется", — сказали журналистам в пресс-службе главка.Происшествие произошло из-за взрыва газа. Три человека погибли.По данным Telegram-канала Shot, есть угроза обрушения остальной части дома. Официального подтверждения этой информации нет.Прокуратура организовала проверку.

https://ria.ru/20250724/pozhar-2031115664.html

саратов

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Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове Кадры с места взрыва в жилом доме в Саратове 2025-07-25T11:33 true PT0M54S

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саратов, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове