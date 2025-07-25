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В Дмитрове задержали мигранта, избившего подростков
В Дмитрове задержали мигранта, избившего подростков - РИА Новости, 25.07.2025
В Дмитрове задержали мигранта, избившего подростков
Полиция задержала ранее судимого мигранта-нелегала, который в Дмитрове избил подростков и похитил их деньги и телефоны, сообщила пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:12:00+03:00
2025-07-25T13:12:00+03:00
2025-07-25T13:12:00+03:00
происшествия
дмитров
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого мигранта-нелегала, который в Дмитрове избил подростков и похитил их деньги и телефоны, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "По предварительной информации, около 20.00 на улице Рогачевская между несовершеннолетними и компанией молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес телесные повреждения двум подросткам 2011 и 2012 годов рождения, потребовал у них показать содержимое сумок и вывернуть карманы, после чего похитил у потерпевших сотовый телефон, денежные средства в размере одной тысячи рублей, а также личные вещи", - говорится в Telegram-канале ГУМВД. Об инциденте сообщила мать одного из подростков. "Правонарушитель был доставлен в территориальный отдел. Им оказался ранее судимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья 2006 г.р., незаконно находящийся на территории Российской Федерации", - отметили в главке. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего в Дмитрове. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
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дмитров
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происшествия, дмитров, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Дмитров, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дмитрове задержали мигранта, избившего подростков
В Дмитрове полиция задержала мигранта-нелегала за избиение подростков