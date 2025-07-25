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Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт
Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт - РИА Новости, 25.07.2025
Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт
Уголовное дело об убийстве главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в московском ЖК переквалифицировали на теракт, сообщил руководитель... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:04:00+03:00
2025-07-25T18:04:00+03:00
2025-07-25T18:06:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в московском ЖК переквалифицировали на теракт, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов."Дело об убийстве Саркисяна мы действительно переквалифицировали на теракт. В расследовании имеется значительный прогресс", - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу".
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва, армен саркисян (днр)
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Москва, Армен Саркисян (ДНР)
Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт
Дело об убийстве главы батальона "Арбат" Саркисяна переквалифицировали на теракт