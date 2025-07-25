https://ria.ru/20250725/delo-2031492940.html

Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт

Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт - РИА Новости, 25.07.2025

Дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт

Уголовное дело об убийстве главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в московском ЖК переквалифицировали на теракт, сообщил руководитель... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:04:00+03:00

2025-07-25T18:04:00+03:00

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следственный комитет россии (ск рф)

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россия

москва

армен саркисян (днр)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в московском ЖК переквалифицировали на теракт, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов."Дело об убийстве Саркисяна мы действительно переквалифицировали на теракт. В расследовании имеется значительный прогресс", - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу".

https://ria.ru/20250722/fsb-2030549275.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва, армен саркисян (днр)