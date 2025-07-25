https://ria.ru/20250725/delo-2031296404.html
В суд поступило дело блогера Щепихина*
В суд поступило дело блогера Щепихина* - РИА Новости, 25.07.2025
В суд поступило дело блогера Щепихина*
В Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу поступило дело в отношении блогера Арега Щепихина о разжигании ненависти, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:15:00+03:00
2025-07-25T04:15:00+03:00
2025-07-25T04:15:00+03:00
происшествия
москва
россия
арег щепихин
ахмед дудаев
московский городской суд
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу поступило дело в отношении блогера Арега Щепихина о разжигании ненависти, сообщили РИА Новости в суде. "Уголовное дело в отношении Щепихина зарегистрировано судом", - рассказали в суде. Заседание назначено на 29 июля. Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете. Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд позднее утвердил это решение. В ходе одного из заседаний суда Щепихин заявил, что "сильно раскаивается", его защита отмечала, что блогер сожалеет о произошедшем и хотел бы принести извинения всем гражданам России. Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование, лицам определенной национальности и вероисповедания, покинуть территорию РФ". Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий". Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов. В июне в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. На следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих. МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", была организована проверка.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250724/lerchek-2031220193.html
https://ria.ru/20250711/abramov-2028570057.html
https://ria.ru/20250626/kurgan-2025511862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, арег щепихин, ахмед дудаев, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Арег Щепихин, Ахмед Дудаев, Московский городской суд
В суд поступило дело блогера Щепихина*
В Пресненский суд поступило дело блогера Щепихина о разжигании ненависти
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу поступило дело в отношении блогера Арега Щепихина о разжигании ненависти, сообщили РИА Новости в суде.
"Уголовное дело в отношении Щепихина
зарегистрировано судом", - рассказали в суде. Заседание назначено на 29 июля.
Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете.
Замоскворецкий суд Москвы
в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд
позднее утвердил это решение. В ходе одного из заседаний суда Щепихин заявил, что "сильно раскаивается", его защита отмечала, что блогер сожалеет о произошедшем и хотел бы принести извинения всем гражданам России
.
Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование, лицам определенной национальности и вероисповедания, покинуть территорию РФ".
Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий".
Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов.
В июне в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник M
ercedes с мигалками с номерами АМР. На следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев
сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", была организована проверка.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.