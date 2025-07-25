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Для пострадавших при ЧП в Саратове подготовили пять ПВР

Для пострадавших при ЧП в Саратове подготовили пять ПВР - РИА Новости, 25.07.2025

Для пострадавших при ЧП в Саратове подготовили пять ПВР

Пять пунктов временного размещения подготовили для жителей Саратова, эвакуированных после взрыва в многоэтажном доме, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T23:22:00+03:00

2025-07-25T23:22:00+03:00

2025-07-25T23:22:00+03:00

происшествия

саратов

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Пять пунктов временного размещения подготовили для жителей Саратова, эвакуированных после взрыва в многоэтажном доме, сообщил региональный главк МЧС. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура по погибшим. "Жильцы размещены во временном пункте, где созданы все условия жизнеобеспечения. Еще четыре пункта временного размещения готовы принять посетителей", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031539547.html

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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)